中建香港優質管理 持續打造精品工程

▲ 峻源位於新界沙田馬鞍山落禾沙里1號，合共有148個單位，外牆顏色與藍天融為一體。

香港地寸金尺土， 每個人都追求一個舒適的「安樂窩」，樓宇質素對買家來說至為重要。中國建築 （香港）有限公司 （下稱中建香港）對樓宇質素十分重視，並素以品質優良而備受業界以至置業人士推崇，位於馬鞍山落禾沙里1號的「峻源」更獲「建造及裝修業優秀大獎」，可見其樓宇品質備受肯定。

自90年代起，中建香港已開始籌備國際質量標準認證工作，並完善了集團公司的質量政策、質量保證手冊和標準工作程序，追求質量管理上的薄弱環節加以改進，及後於1992年獲得基礎部及房屋部分別獲得ISO 9001及ISO 9002證書。隨着公司業務的擴大及質量管理的不斷完善，如今公司在香港範圍內有8個國際質量標準證書。

守約保質 提供優質建築項目

中建香港的一貫方針是守約及保質，為顧客提供優質的服務和產品，並不斷改進質量管理體系，滿足客戶的需求。除了遵守法例、滿足業主合約上的要求外，公司並會按產品的需要，制定質量目標及指標，爭取「一次做妥、次次做妥」，而員工均嚴格遵守執行公司的質量政策，對工作的質量認真負責，力求達至完善的境界。

▲ 峻源地理位置優越，超過80%的住戶單位都享有海景。

今次獲獎的「峻源」位於新界沙田馬鞍山落禾沙里1號，合共有148個單位，分為標準戶與特色戶。標準戶共有128伙，實用面積由922至1,656平方呎。特色戶有20伙，分為地下連花園戶、連平台戶、頂層特色戶及頂層複式戶4類，實用面積為879至2,678平方呎，設有住客會所、戶外游泳池、園景區等設施。

「峻源」具有獨特的景觀優勢，超過80%的住戶單位都享有海景坐擁方便交通。項目臨近烏溪沙地鐵站，並有多條巴士及小巴路綫，交通方便，區內有大型購物商場迎海薈，滿足住戶日常的購物需要。

客戶至上 質量嚴格把關

中建香港秉承「客戶至上」的原則，在裝修期間，現場管理人員按照公司的質量要求嚴格把關，並邀請第三方驗樓師對項目單位進行評分，平均分高達94分。

▲ 項目內的傢私質素一流。

▲ 項目內的客廳落地窗，令住戶尊享一綫海景。

嚴謹驗樓程序 專注細節

▲ 中建香港的建造過程嚴格質量管理，保證項目質素。

▲ 中建香港精心雕琢每一個細節。

對於上述嚴謹的驗樓程序，在於中建香港的核心理念，即「專注細節、崇尚實幹、始終秉承、過程精品、樓樓精品」的專業精神，致力提供物超所值的卓越產品與服務，提升居住品質。着重「質量三關」 ，第一關「材料及設備」，第二關「工藝及施工」，第三關「質量標準及驗收」，提升產品質量。

今年度獲得「建造及裝修業優秀大獎」，中建香港感到十分榮幸，認為這是對公司品質，對項目團隊共同努力的肯定。展望未來，中建香港希望做到所出皆精品，致力於提升產品的質素，滿足客戶需求，力求在公眾面前樹立良好的公司口碑，打造強大的品牌形象，滿足公眾對於居住品質的需求。未來然會繼續努力，做好質量管控，深化質量管理體系，全面提升建造、裝修工藝，爭取在未來的日子有更多優質的建築項目。

（資料由客戶提供）