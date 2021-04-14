  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 03:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不僅針對壟斷

副刊版 2021/04/14

分享：

雖然罰款已明確，然而阿里巴巴事件依然耐人尋味。這是針對阿里系的打擊？還是對中國幾大科技巨頭的示意？將意味往後中國科技巨頭企業和政府的關係取向。

除了之前提到的，政府要順勢把中國互聯網及新科技公司對生活層面的掌控取回，今次看似更為針對性的做法，包括劍指馬雲的湖畔大學，看來更像是慣用的殺雞儆猴伎倆，而非簡單針對壟斷。其他有壟斷成分的巨頭，顯然還未付出代價。

但對普通網民而言，到底打擊完壟斷後，對自己有甚麼好處，這仍是繞不過的問題。甚至可以這樣說，這事件中，官方比民間顯得更關心是否有壟斷，簡直是出乎意料。因為看來在民間，其實一早就慣了種種霸王條款，活在一個被壟斷的世界。坊間智慧就演繹成：以「壟斷」之名，可能只是重奪主動權的一步。

那官方為甚麼那麼着緊需把企業「納回正軌」？業界分析，除了已明白的金融管制權、數據等需拿回主動權，更大原因，其實是以美國等先行國家的經驗做例，需要做出政府重奪科技巨頭權力及影響力的時候。美國早有評論指出，谷歌、臉書這些全球影響力企業，實則上已取締了國家政府的角色，影響意識形態與輿論，跨過傳統規範，打亂稅收等後果不受控制，而且「國民數量」可觀，已成了跨領域的「新型國家」，卻不受政府規管（或只是承受罰款但不改如儀），科技巨頭成為了新的王國，放任下去，簡直就是真正的新時代革命。美國已出現這問題，中國看到美國這趨勢，也自然得早着先機出手去管制。

從前是官僚意識落後於科技發展，不懂管所以不管，科技巨頭也野蠻生長。現在管理意識擺上首位，將迎來一個更多規管的時代。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

回港易來港易
2021/04/13
回港易來港易
以防買到真貨
2021/04/12
以防買到真貨
咖啡店大市場
2021/04/07
咖啡店大市場
張愛玲出生故居
2021/03/31
張愛玲出生故居
新代際切換
2021/03/30
新代際切換
壟斷 阿里巴巴 金融 李照興 美國 中國 馬雲

上一篇文章

騙徒點心

下一篇文章

開羅落日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？