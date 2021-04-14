英國菲臘親王病逝，所牽涉到的，不僅是皇室家事，各方都要考慮如何大體地向外說話和處理。我特別留意皇室各成員和英國首相如何發文，一看到哈里和梅根的悼文，禁不住心裏一沉：「他是你的祖父，寫到咁，不如唔好寫！」未看他倆的悼文前，不如先看看其他人如何寫。

威爾斯親王查理斯以dear papa暱稱，並形容父親是位很受人愛戴和欣賞的人物，而他對英女皇、皇室、英國和聯邦國家的服務，非常出色和投入（most remarkable、devoted），皇室家庭上下都極其懷念他（miss him enormously），文中亦用到「loss」（損失）、「sorrow」（悲傷）和「sad time」（難過時刻）。

英揆約翰遜的長悼文，內書「今日與女皇陛下一同哀悼」，並「懷念愛丁堡公爵菲臘親王，七十年來無間斷地給予英女皇陛下堅定不移（steadfast）的支持」，跟着以首相身份帶領全國人民感謝菲臘親王的非凡的（extraordinary）人生和工作。由於疫情關係，菲臘親王的喪禮只限30人，約翰遜宣布將會破例缺席皇室喪禮，讓出位置給親王的家人出席悼念。這個破例，是帶人情味的考慮，各方受落。

再看看哈里和梅根怎樣寫：他倆選擇在二人於美國創立的非牟利組織Archewell基金會網頁寫下21個英文字：「懷念愛丁堡公爵殿下1921-2021。謝謝你的服務，我們會深深想念你。」冷漠過陌生人。英國傳媒罵人較含蓄，有報章用上「a short note」（簡短便條，即談不上是悼文）去形容，全球不少網民狂轟。及後，哈里以個人身份再發悼文，惟第一印象已經形成。

其實有些事，毋須亦無得受訓，例如：做人如何大方得體；不懂大體，也是公關災難之始。