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膝部冠狀韌帶

副刊版 2021/04/14

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膝關節是運動創傷常受影響的關節，根據統計報告指出，膝部疾患佔運動創傷手術治理個案比率高達45%。如往昔文章所言，膝部創傷常涉及前後十字韌帶、內外側副韌帶及半月板，而冠狀韌帶亦算常受影響，但卻是容易被忽略一員。

冠狀韌帶位於及連繫半月板及小腿脛骨平台，屬膝關節囊一部分，功能協助限制膝部過多的旋轉等動作，提高關節穩定性。其受傷機制常因膝部扭轉等動作所致，尤其常見於足球、欖球、網球等需急速轉向及停頓運動。

傷患常隨內側副韌帶或半月板撕裂同時出現，但亦可單獨受傷，所以若懷疑冠狀韌帶受傷，須小心鑑別診斷，不能遺漏其他創傷的可能性。臨床觸診膝傷患處，可輕易觸及局部紅腫痛，西醫磁力共振可協助診斷冠狀韌帶受傷和撕裂程度，及有否波及其他軟組織。一般而言，若冠狀韌帶單獨受傷，膝關節水腫會不甚明顯；反之若膝部腫脹明顯，則要提高警覺半月板及其他韌帶傷患的可能性。

急性期的治療，以局部消炎止痛為主，物理治療或中醫針灸有良好療效；慢性期除消炎治療外，亦強調膝關節肌力例如股四頭肌訓練及深蹲等，及下肢靈活度等訓練。運動難度須循序漸進，切不可因疼痛略為紓緩便參與劇烈運動，否則局部炎症加劇或引致其他組織繼發受傷。

患者亦須注意若疼痛超過3星期，關節活動時作響，或膝部活動幅度過緊過鬆，則建議向醫療人員查詢，排除其他膝內傷患的可能性。

冠狀韌帶屬位置較為表淺軟組織，容易被觸診察覺及觀察進度，惟臨床要小心鑑別有否其他軟組織受傷，單一冠狀韌帶受傷的治療預後大多正面。如對以上內容有疑問，請向有相關訓練的醫療人員查詢。

膝關節冠狀韌帶

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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