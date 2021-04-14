阿拉伯首位 阿聯酋女太空人築夢

近日文章談到太空，阿聯酋數天前亦剛公布消息，1993年出生的馬特魯希（Nora Al Matrooshi），從4,300多人、當中1,400位是女性當中脫穎而出，成為阿聯酋首位女太空人，亦是阿拉伯世界第1個，創造歷史。這位有望加入行列的27歲女太空人會（請【按此】觀看「馬特魯希官方宣傳片」視頻），背後體現的是阿聯酋的飛天夢。

據報道，馬特魯希從小對太空有濃厚興趣，喜歡參加觀星活動，曾在國際數學奧林匹克競賽中位列阿聯酋全國第一。她畢業於阿聯酋大學，專業是機械工程，參與太空人選拔前，在阿聯酋國家石油建設公司擔任工程師，也是美國機械工程師學會（American Society of Mechanical Engineers）成員。據報道她的人生格言是「做能讓你快樂的事」，除了觀星，她還喜歡閱讀、寫作、繪畫等。她將和一起入選的男太空人穆拉（Mohammed Al-Mulla）在國內接受培訓，今年稍後到美國太空總署（NASA）參加為期30個月課程。他們將會接受包括太空漫步、國際太空站多個範疇的系統性訓練，以及學習俄語等。課程結束後，將加入NASA太空人候選班，有資格上太空，這是阿聯酋和美國協議的一部分。

阿聯酋與多國合作 實現航天夢

阿聯酋與包括美國、俄羅斯、歐洲及中國等，分別簽署航天合作協議，通過採購、聯合研發到自己研發的方式，逐步實現航天夢。阿聯酋的航天發展也才6年左右時間，2014年之前，阿聯酋連自己航天局都沒有，更別提航天人才。阿聯酋政府2017年底啟動太空人計劃，花錢培養一名太空人，然後又花錢買到一個登上國際太空站的名額。2019年9月，阿聯酋首名太空人曼蘇里（Hazza Al Mansouri）搭乘俄羅斯載人飛船，成功入住國際太空站，在上面待了8天，是國際太空站首次迎來阿拉伯太空人。阿聯酋太空計劃至今共有4名太空人，馬特魯希屬於第2批，阿聯酋的航天實力說白了就是有錢，而且敢想敢做，於是在決定探測火星後，便聯繫了NASA和美國多所大學，表示想要花錢搞一個火星探測器，官方說法是兩國研究機構合作研發。200多名阿聯酋航天工程師與150多名美國科學家、工程師，共同完成「希望號」探測器的研發。

阿聯酋以前發射的商業衞星等，最早都一樣是完全外判，後來的新衞星就已經是阿聯酋自己獨立設計製造了。阿聯酋沒有自己發射中心，又找了日本幫自己發射火星探測器。本欄曾經提到，阿聯酋首個火星探測器「希望號」（HOPE），去年7月成功從日本鹿兒島發射，今年2月初成功進入火星軌道，開始對火星大氣層的觀測和研究。這次成功，令阿聯酋這個海灣強國，在慶祝建國50周年之際，成為繼美國、俄羅斯、歐洲和印度之後，第5個把探測器送入火星軌道的國家或實體。截至目前，阿聯酋在航天方面總投資超過54億美元，這些錢對於阿聯酋來說並不算甚麼。阿聯酋發展航天事業基本思路，是快速發展、局部突破，通過任務相對簡單的火星探測器，開啟國家通往火星以至太空的大門，先霸個位置。

火星移民計劃 建另一個杜拜？

阿聯酋是人類航天事業後來者，但是雄心勃勃。7年前，在阿聯酋航天機構本．拉希德太空中心（Mohammed Bin Rashid Space Centre）成立大會上，出現一張概念圖片，一名佩戴阿聯酋國旗臂章的太空人，正優哉遊哉坐在像是火星沙漠上飲茶，彷彿古老傳統和未來的交織。從沙漠到太空有多遠？阿聯酋正在培養本土航天人才，打造本國航天體系。作為一個尚未建立包括運載火箭在內的完整航天工業體系國家，阿聯酋的野心確實不小，膽子亦很大。在2014年宣布火星探測計劃時，還未有展開過太空任務，航天機構也剛剛成立。去年11月，阿聯酋已宣布計劃發射小型月球車，2024年登上月球，如果計劃成功，阿聯酋將成為阿拉伯世界第1個，全球第5個成功將飛船送上月球的國家。說起來，阿聯酋還為自己制定了火星移民計劃，聲稱未來要在火星上建造另一個杜拜，並且建造超級豪華的人類火星基地，計劃用100年，也就是在2120年或之前實現火星移民。

今天，阿聯酋火星探測器「希望號」承載着阿拉伯人的太空夢。自從蘇聯的加加林第一個上太空後，全球已有超過550名太空人上過太空，當中只有65位是女性。馬特魯希有望以阿拉伯世界第1個女太空人身份，加入其他傑出女性太空人行列，當中包括全球第一位進入太空的女性，蘇聯的捷列什科娃（Valentina Tereshkova），美國第一個上太空的女性瑞德（Sally Ride），以及中國首位女太空人劉洋。