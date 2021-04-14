兒童遊樂場要吸引 須好玩有新意

香港兒童醫院旁邊的兒童遊樂場突然成為打卡新熱點，過百人排隊只為了一個具備特色的新滑梯。此舉令病童難以出來玩樂，卻亦側面佐證本港遊樂設施不足及缺乏吸引力。

新火箭滑梯 過百人排隊玩

啟德海濱長廊的兒童遊樂場因接近香港兒童醫院，成為醫院病童重要的室外娛樂場所。但近日有網紅大力宣傳該遊樂場，令人流暴增。事關該遊樂場一個外形酷似火箭的滑梯甚為吸睛，導致周末一度有過百人排隊玩樂及打卡。

有網民在社媒發文稱，太多人跨區遠道而來會破壞醫院附近的安寧、導致交通擠塞及漠視患病兒童的感受與需要，呼籲市民抱有同理心去其他遊樂場，引起爭議。不過，當下社區仍有隱形傳播鏈，各區市民蜂擁而至同聚一區遊樂場，難免會增添播毒風險。

康文署戶外兒童遊樂設施在本月起重啟，到訪遊樂場人次增加亦是意料之中，但火箭滑梯如此吸引，除了因抗疫疲勞與網紅宣傳，更可能「得益」於同類設施的襯托。

本港兒童不喜歡到公園玩已非新聞，小童群益會早年一項調查發現，5成兒童每周使用遊樂設施次數少於1次，主要原因除了沒時間，更與設施不適合年齡、使用者太多、以及設施不好玩有關。

多千篇一律 傾向安全保守

一說起公共遊樂場，不少兒童與家長的意見出奇一致，便是「千篇一律」，各區遊樂場內設施因進口來源一樣而缺乏特色，而遊樂設施亦傾向以安全保守為主，高度超過兩米的公園滑梯幾近絕迹，設計上亦普遍缺乏自然元素，例如沙池。如此一來，兒童難免覺得不好玩，自然對遊樂場缺乏好感。

甚麼樣子的遊樂場最好玩，有最大發言權莫若兒童。康文署在2014年以先導形式推出屯門公園共融兒童遊樂場，舉辦設計比賽並鼓勵屯門兒童分享想法，時至今日，屯門公園共融遊樂場已然獲大眾及兒童青睞，原因不外乎設施有新意及好玩，除可遊「沙」玩水，亦照顧到有不同需要的兒童。

遊樂設施升級 添特色元素

康文署未來亦將推出更多類似遊樂設施，包括明年完成改造工程，深水埗公園內遊樂設施屆時變成共融遊樂空間，新增沙水類設施、多種鞦韆、不同高度滑梯、氹氹轉、彈床等設施，亦會設置草地等自然遊樂環境。不過，當局亦可借鑑火箭滑梯的啟示，為各區升級遊樂設施時，增添別具特色的元素，才不會讓兒童覺得單調沉悶。