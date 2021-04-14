新能源政策開局好 港應趁勢力谷

過去數年本港社會撕裂，很多人評價香港政府的經濟發展時，都會陷入一個「罵官僚」的「套套邏輯」：若政府對一些新產業持開放態度、採取無為而治的政策時，就會被指為「唔做野」；但當政府使用「有形之手」主動加快某些行業發展，大家卻又會將功勞歸於社會踴躍參與，忽視政府推動過程中所起的關鍵作用。其實香港政府近年成功的例子並不算少，只要當局再加快規劃程序，鼓勵私人市場多參與，能源轉型目標將更易達成。

港科研開支 GDP佔比低於馬泰

說到高新科技產業，很多人會批評香港雖是發達經濟體，但整體投放在科技研發的資源嚴重不足，科研開支的GDP佔比甚至低於泰國和馬來西亞。對於高新科技產業來說，研發所需投入的資本量往往是最大，這固然是科技行業經營者最關注的問題；然而在投資者角度看，更重要的是科技產品研發完成後的應用問題：市場反應是否踴躍？消費者對新產品的認知和購買力是否強勁？香港作為當今世上其中一個最富裕、資訊最流通的經濟體，以上問題的答案，絕對是肯定的。

在新能源應用推廣上，政府在推動電動私家車普及化上其實做得不錯：自1994年開始，以稅務優惠等誘因推廣電動車應用，終於在數年前成功引入特斯拉（Tesla）等電動車廠進駐。自2015年起，Tesla每年銷售量以千計，創辦人馬斯克隨後更親自訪港，公開盛讚香港人對新科技和新事物的支持，並說香港是全球電動車行業的「明燈」，希望世界各國可「多向香港學習」。2020年8月時，Tesla電動車更無懼稅務優惠結束和疫下經濟困難，榮登香港私家車銷量榜首。

另一方面，政府在太陽能發電的推廣上，其實也略有成績，最為香港市民熟悉的，是2018年政府和兩家電力公司協議開展的「上網電價」補貼政策，容許家用及商用樓宇自行投資太陽能光伏或風力發電系統，並連接地區電網，承諾每月每季以補貼價格，向業主和投資者購買該系統產生的電力。

政府曾宣布要在2050年達至「碳中和」，而現時本港接近7成碳排放源自發電。在此情況下，政府如何乘勝追擊，加大民間和企業參與，使能源轉型目標更快達成，便是現時要解決的問題。

再看看世界各地在推動新能源的發展。國際能源署預測至2050年時，全球約22%電力供應來自太陽能。中國作為新能源強國，固然是更加進取，國務院去年12月發布《新時代的中國能源發展》白皮書，指中國可再生能源開發利用如水電、風電、光伏發電裝機容量，分別達3.56億千瓦、2.1億千瓦、2.04億千瓦，均位居世界首位。國家主席習近平亦已於去年宣布，要在2030年前碳達峰，風電、太陽能發電總裝機容量要增至12億千瓦以上，並在2060年實現「碳中和」。

星公共房屋 裝太陽能發電系統

積極推動太陽能發電是大勢所趨，但香港現時太陽能發電僅佔總電力使用量約0.1%，與新加坡的1.3%相距甚遠，發電容量更遠遠落後60倍以上，整體再生能源發電落後亞洲其他地區如新加坡、首爾等地，這方面是有不少可改善空間。

檢討近年情況，問題可以歸咎於港府沒有太陽能發電量的明確目標，而只是「估計」至2030年，本港太陽能發電量會佔總耗電量的1%至1.5%，而且亦未有具體的「產業升級」策略，結構性地加大產能，以達至香港政府訂立的2050年「碳中和」目標。

反觀新加坡，在2020年已達成其太陽能發電容量350兆瓦，足夠當地6萬家庭全年使用，而做法也比香港進取，例如由政府主動牽頭推廣，在大批公共房屋裝置太陽能發電系統。

港推新能源應用 易獲社會支持

向前展望，港府可向新加坡學習，更積極主動推進再生能源發電，在政策上拆牆鬆綁，提供彈性，簡化審批程序，特別是相關土地的政策，應以配合較大型的私營再生能源發電計劃為目標，例如政府可配合私營機構，利用空置土地安裝太陽能發電設施，循「上網電價計劃」為大批家庭提供電力，這比起發展小規模發電系統更有效益。

此外，政府可以多加善用水塘、官方閒置用地等，安裝太陽能發電設施，亦可找合作機會，與私營公司興建和營運較大型的太陽能設備，以加速提升太陽能發電比率。政府在船灣淡水湖裝設的352塊太陽能板，是香港最大的浮動太陽能發電裝置，但其發電量只足夠36戶普通家庭的年用電量。

現時在本港推動太陽能項目的私營公司，不少是從環境、社會和企業管治（ESG）角度出發，倡導清潔能源，體現社會責任，而非出於盈利目的。有公司在2020年向城規會申請，在將軍澳工業邨對面的堆填區，利用15萬呎已修復的斜坡土地，安裝發電容量共約100萬瓦的4,000塊太陽能板，足夠供電予300個本港家庭。計劃可望令各方受惠，但遲遲未成事。

新能源應用產業的發展，是近年香港少有的「社會共識」。難得人心所向，政府可加大力度主動出擊，領導地政總署、規劃署、城規會等部門，用更積極的態度，加快相關規劃程序，促成項目落實，締造多贏。

▲ 本港接近7成碳排放源自發電，政府如何加大民間和企業參與，使能源轉型目標更快達成，便是現時要解決的問題。（中新社資料圖片）