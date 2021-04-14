新冠病毒再變種 港宜收緊檢疫

一連數天的復活節假期，隨着政府抗疫鬆綁，可以見到市民踴躍出外歡度節日，雖然現時疫情稍為緩和，最近一星期的隱形個案只有寥寥數宗，大部分個案均是輸入個案，但市民不能掉以輕心，專家估計，隨着長假期的抗疫鬆懈，相信在未來一到兩星期仍有小型爆發的可能。至於疫苗接種方面，隨着復必泰新一批疫苗到港，由4月5號開始已恢復接種，以現時穩步上升的接種速度來看，相信兩類疫苗仍有不少支持者在未來一到兩個月陸續接種。

現時接種比率 距群體免疫仍遠

現時接種人數已超過60萬人，雖然距離7成全民接種以達群體免疫的水平仍相距甚遠，但筆者相信，隨着政府加強宣傳以及透過不同誘因，如「綠色健康碼」、「疫苗護照」等制度在各國相繼執行，加上專家委員會接二連三否定死亡個案與疫苗接種有直接因果關連，市民慢慢消化這些負面消息後，接種意慾將會逐漸提升。

現時各疫苗接種中心已陸續全面開放，運作亦較以往順暢很多，雖然最近亦有事故出現，一位外籍人士可能由於溝通不足，導致錯誤接種與選擇不符的疫苗，政府亦出面致歉，但相信大多市民在接種的過程中，亦感受到香港醫護人員的高質素及效率，不論由公立醫院還是私營機構運作的疫苗中心，整體而言均有高水準表現。

其實每一個疫苗中心所牽涉醫護及工作人員的人手調配，均十分複雜，要確保所有工作人員達到一定程度的服務標準，例如查核病人資料、初步問診、接種程序、疫苗調製和接種前的三核五對等，能在短時間內把來自五湖四海的政府各部門同事及醫護自願人士統一，達致高水平並不容易，況且很多有心服務的同事也選擇在公餘時間不計酬勞服務市民，這種捨己為人的精神令人敬佩。香港市民在接種來之不易的疫苗時，記得為我們的政府工作人員和醫護人員打氣。

現時已達第四波疫情的尾聲，但值得注意的是，由菲律賓及其他東南亞國家輸入的變種病毒個案仍節節上升，變種病毒N501Y亦是現時國際上較為流行的一種變種病毒，其傳染性和致命率均較高，雖然現時香港在隔離外來傳入個案較以前好，除了用指定酒店強制隔離，堵塞了以往因乘搭交通工具在社區傳播的風險，隔離時間已增至21日，亦為緊密接觸者進行多重測試，但正所謂防不勝防，若不慎透過高危的醫護人員，以及和這些個案有接觸的工作人員引起爆發，可令本港疫情一發不可收拾。

高危地區來港航班 應考慮暫緩

現時已陸續有不同專家提出，應考慮暫緩由這些高危地區來港的航班，並考慮收緊從這些高危地區抵港的檢疫標準，例如要有效的近期檢測證明，甚至「疫苗護照」才可上機。機組人員更屬高危群組，從機艙內的環境或由旅客感染病毒的風險均相當高，雖然現時他們的輪班制可有效減低社區傳播風險，而每周一檢的安排亦能為他們及早作出診斷及隔離，但對於此類高危群組，政府有必要強制他們接種疫苗，以達至滴水不漏。

醫護人員亦是高危群組，現時他們接種疫苗比率仍相對偏低，一些政治掛帥的醫護更妖言惑眾，刻意和醫療實證唱反調，醫管局作為訓練醫護人員的「少林寺」，實在應該樹立抗疫典範，除非有特別原因，那些不肯接種疫苗的醫護人員應調配至非臨床工作，並要求他們每周自費一檢；如不能提出有效檢測結果或疫苗接種紀錄，更應考慮停職，以儆效尤。

作為高危群組的醫護人員，他們實在更應克己盡責，如果管理階層苟且就範縱容下屬，實在難辭其咎。（文章只代表個人立場）

▲ 由菲律賓及其他東南亞國家輸入的變種病毒個案仍節節上升，不同專家提出，應考慮暫緩由高危地區來港的航班，並考慮收緊檢疫標準。（資料圖片）