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Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片

行政人員版 2021/04/14

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受到全球芯片短缺影響，不少車廠需要減慢或停止生產。最近，美國白宮邀請福特（Ford）、通用汽車（GM）、英特爾（Intel）、台積電等製造商，召開會議商討對策。Intel承諾將會調配部分產能，轉而製造

...

欄名 : 科技新知

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