Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片 行政人員版 2021/04/14 分享： 受到全球芯片短缺影響，不少車廠需要減慢或停止生產。最近，美國白宮邀請福特（Ford）、通用汽車（GM）、英特爾（Intel）、台積電等製造商，召開會議商討對策。Intel承諾將會調配部分產能，轉而製造 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 今日 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 日醫院AI自動門 偵測輪椅使用者 2021/04/13 日醫院AI自動門 偵測輪椅使用者 fb測帖文標籤 助辨別諷刺頁面 2021/04/13 fb測帖文標籤 助辨別諷刺頁面 Nokia X系列5G手機 3年免費軟件更新保養 2021/04/12 Nokia X系列5G手機 3年免費軟件更新保養 升級SmartTag Plus配件 三星本月16日發售 2021/04/12 升級SmartTag Plus配件 三星本月16日發售 Intel 英特爾（Intel，美：INTC） 晶片 商業 汽車 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 科技硬件 IT技術