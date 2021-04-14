美英谷打針搶復常 中國快加鞭保優勢

新冠肺炎去年初起大流行，中國藉果斷封區堵控疫，經濟表現傲視全球，但隨着近月美英谷打疫苗爭取搶先復常，內地反因疫症受控、公眾觀望等因素，卻倒遠遠落後。多個專家連番警告，施打工作必須急起直追，甚或需要10億人以上打針，才能建立「免疫屏障」，以免一重新開關通商，即令國民陷入危險境地，失去經貿優勢。

接種已落後美歐 華須前瞻防受制

中國是去年唯一增長的主要經濟體，國際貨幣基金最近再以成功遏疫、大舉投資為由，上調了今年預測至8.4%，但單計出口，海外生產逐步恢復下，已有分析認為內地不會一枝獨秀。北京現以明年冬奧作為數字人民幣一大試點，若入境人士其時仍須隔離21天，恐怕沒幾人能來華親睹成果。

內地抗疫權威鍾南山分析，中國有人覺得現在環境很好，沒必要打針，惟現況需要非常嚴格控制境外輸入，難以持續。他指，內地一定要向全球開放，但屆時外國全都接種得很好，自己無免疫力，反而很危險；控疫好，本來就是為了爭取時間打疫苗。

而且，美英一旦遏下疫情，必會力推經濟丶貿易丶外交及人民往來，竭力制華，國家主席習近平最近提到要提高「政治三力」，即判斷、領悟和執行力，在百年未見的世界變局，須有前瞻性謀劃。中央刻下力促經貿內外雙循環，應對美歐國際連綫封殺，所以更應千萬火急催打疫苗。

截至周日，全中國接種了1.67億劑疫苗，總數僅次美國，惟以每100人計算，只有約11.6劑，不僅落後施打目標進取的英美，兩國已各打了58.3和55.9劑，甚至低過大部分歐盟國家，包括同逾21劑的德國、法國和意大利。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，上周單日接種加快至高達700萬劑，惜接種率仍屬低水平，全國要建立免疫屏障，可能要至少10億人接種新冠疫苗。

倘要達到中央定下6月底前4成人接種的目標，每日已要再提速至打1,000萬劑，那卻仍未足夠。中心流行病學首席專家吳尊友解釋，歐美有自然感染（當然也死得人多）及疫苗接種雙軌驅動，可較快實現群體免疫，但內地人口基數大，須盡速提升接種率至7、8成，才能爭取群體保護。

中國一大優勢是藥廠眾多，且共5款新冠疫苗緊急應市，今年總產量料達30億劑。內地最初包括外銷和饋贈針劑，對內錯失了農曆新年前為5,000萬人全面接種的目標，現時中央只要立下決心，好好分配全國疫苗、引進包裝原料，料不會有重大供應問題。

內地正落力宣傳和執行，北京、武漢等廣派流動接種車，方便老弱人士，社媒有搶耳宣傳曲、街道有奪目海報，部分市政府動用顏色分類編碼，促請個別社區和樓宇多接種，又找社區居委會挨家挨戶勸打，更送上優惠如打針派兩斤蛋、數十元購物券等。

華疫苗產能足 高官打針立信

不過，北京大學等所做的全國民調顯示，低染疫風險及副作用憂慮，是內地民眾卻步的兩個主因。上海疾控中心專家陶黎納認為，高官要公開拍片接種疫苗，藥廠也要加快公布臨床數據，爭取信任。

中國各級政府去年迅速控疫，令經濟和社會俱搶先全球重回正軌，而今美英的疫苗計劃如火如荼，內地亦要有前瞻思維，積極打針，盡快建立群體免疫，準備與包括香港和海外重新互通接軌，才能維持經貿勢頭，切勿浪費動用了巨大人力物力，千辛萬苦建立的全球最早成功控制疫情的優勢。

責任編輯：黃鑠安