智能投資熱潮興起 uSmart　盈立證券推出低門檻專業投顧服務

隨著金融科技的進步,網上證券交易變得普及,各大互聯網券商亦如雨後春筍般冒起,為廣大投資者提供便利的證券交易服務。

雖然證券交易服務變得普及,但專業的投資顧問服務往往因經濟效益的考慮而只服務少數高凈值客戶。uSmart 盈立證券有限公司(“uSmart 盈立證券”)創辦人兼行政總裁洪桃李先生卻認為專業的投顧服務應該惠及所有投資者,「我們深信科技能改變生活,也能夠改變金融行業不合理的常態。uSmart 的使命便是為全球客戶提供智能投資服務。」

王牌美港股智能投資策略對部分投資者來說,制定投資策略可說是耗時費力的一環,因為背後需要花費大量時間作資料搜集及目標公司的分析等等。uSmart 盈立證券自家開發的「盈立智投」APP則提供全天候、專業的投資策略支援。 無論投資者想要投資美股的科技成長股,抑或是港股市場的科技公司或消費股,都能找到相應的投資策略作為參考。 uSmart 盈立證券有專業的分析師以及研究分析團隊,客戶只要訂閱有關投資策略服務,就可享有專業投資顧問提供的投資建議。

▲ 盈立智投 APP內有多款投資策略供投資者選擇

盈立智投 APP內的「美股科技成長精選」人工投資策略累計收益率達55%*,跑嬴坊間不少基金組合和指數ETF。uSmart 盈立證券利用金融科技的力量,打破傳統投顧服務的高門檻,將原本只屬於一小撮人的投顧服務,惠及更多投資者。

智投至快 All In Your Hands

除了利用科技提供智能投資服務外,uSmart 盈立證券亦十分注重客戶使用盈立智投 APP時的使用體驗。「我們明白對於投資者來說,入市時機一瞬即逝,能夠快速而有效率地存款和落盤是至關重要的。」洪桃李非常重視客戶的需求,所以uSmart 盈立證券的研究團隊與一些香港本地銀行合作,推出eDDA電子直接付款服務,讓客戶可以全天侯 24小時秒速轉帳,不再錯過入市良機。除此之外,盈立智投 APP內亦提供 7X24的港美元兌換服務,即使在晚上美股開市時間,客戶仍可實時轉帳及換匯以投資美股市場。uSmart 盈立證券亦投放了大量資源在落盤操作及背後的交易系統上,並和各大交易所及市場信息提供商緊密合作,以讓客戶體驗股票買賣毫秒出盤。

▲ V2 PRO帳戶客戶可享最高20倍 IPO孖展認購

不同客戶有不同的投資需要,故uSmart 盈立證券提供多款投資產品供客戶選擇。除了一般的美股、港股、A股交易外,uSmart 盈立證券亦提供不同的基金產品,包括貨幣基金、債券基金、股票基金及混合型基金,當中部份指定基金產品的認購費更低至HK$0,大大降低入場門檻。另外,為滿足短炒投資者的需要,uSmart 盈立證券推出美港股即日孖展服務,投資者可借入高達20倍槓桿進行日內短線交易,實現小資金大收益。至於很受香港散戶歡迎的抽新股服務,uSmart 盈立證券為V2 PRO帳戶客戶提供高達20倍港股IPO 孖展認購及優先排隊認購等特別待遇。uSmart 盈立證券透過提供全方位的投資產品及服務,滿足不同投資者多方面的需要。

匠心打磨 盡善盡美

目前,投資者對於投資平台的要求愈來愈高,單純的證券買賣服務已不能滿足他們。洪桃李認為只有真正持續為客戶創造價值,才能留住客戶。「我們一直以匠人心態打磨和改善盈立智投 APP,希望為廣大投資者提供最優質的智能投顧服務。」uSmart 盈立證券為投資者提供專業可靠的智能投資服務,現在成功開戶並達成指定條件,更會送2股騰訊(0700)及一個月港股LV2串流報價服務。

*以2020年7月31日起至2021年3月30日累計收益率計算

風險及免責聲明:

以上推廣及內容受條款約束,如有任何爭議,一切均以盈立證券有限公司(下文簡稱「uSMART盈立證券」)之解釋為準。uSMART盈立證券保留最終決定權,並對活動參與者具約束力。投資者應注意,投資涉及風險,投資產品價格可升可跌,投資前請充分理解產品風險,並諮詢專業顧問。本廣告不構成任何證券、金融產品或工具的要約、邀請、招攬、建議、意見或任何保證。本資料由uSMART盈立證券提供,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

