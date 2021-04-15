病人求醫，主要目的有二：醫療和資訊。前者要按指引，故此有一定水平，但後者卻極參差，在極忙碌的公營醫院，醫生限於在短時間內照顧大量病人，資訊甚至可能欠奉，除此之外，資訊的選擇也會給予病人和家人不同影響。

年輕太太帶着丈夫的資料求醫，丈夫病重仍在醫院留醫，太太想得到更多資訊。

「醫生，我很想知道丈夫能否治癒，若不能的話，他還能生存多久？」開門見山坦白地要求資訊。

醫生詳細看過資料，丈夫是長期吸煙者，左肺出現16公分腫瘤，同時擴散到腹部腫瘤也有10公分，驅動基因是最惡的KRAS突變。這是極壞的情況，若治療不果，可能會在短時間內喪命。面對可憐的年輕太太，醫生可給她兩類資訊。

第一類是冷冰冰的統計。醫生沒有預測未來的能力，只有統計數據（Statistic），KRAS陽性四期肺癌並有迅速擴散，醫生大可以說生存中位數是10至12個月，這資料對年輕太太的影響可想而知。

第二類是帶點人性的故事。先解說病情嚴重，而醫院已開始合適治療，病人生存機會全靠治療成果，雖然KRAS極惡，但也有過去案例經免疫治療能讓病者長期生存。

統計是工具，故事是希望，兩類資訊同等重要，合理交替使用，才能為病人及家屬帶來最大安慰。