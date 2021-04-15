【康宏理財巨星專題】 建立理財團隊如大學組閣　年輕領袖突破事業界限

大學學會組閣（又稱「上莊」）是不少大學生的校園生活美好回憶，一起哭過、捱過、錯過及笑過，這都是日後投身社會做人處事的資本。康宏理財服務有限公司(「康宏理財」)業務拓展總監陳憲養（Kim）建立團隊時，套用了「上莊」的做法，不斷聚會聯誼、構思新想法，營造如過大學生活般的愉快工作環境，吸引年輕人才加入，使他的團隊「Eagle」，成立了很短時間便擁有120名成員。

Kim在2020年初晉升至現時的職級，他形容自己很喜歡「FF」（意指天馬行空），時刻抱着一試無妨的心態，目的就是為團隊發展找突破，擴展業務。

視基層出身為獨得優勢

Kim不諱言自己是「屋邨仔」，投身理財策劃行業的一大原因是家庭財政負擔，惟他不認為基層背景令他「蝕底」，相反覺得是優勢。他認為：「出身平民階層，代表沒有包袱，令我能夠吸引很多相類似背景的年輕人加盟，共同拓展業務。」

▲ 陳憲養認爲，機會是由自己創造。

Kim在大學最後一年，透過擔任康宏理財實習生而認識理財策劃行業。在此之前，他亦做過餐飲、戲院帶位員、辦公室文職等不同行業及職位，不但有助他了解不同行業，也助他在這段尋尋覓覓的過程中，發掘到自己的人生目標。他形容以往的工作既辛苦且單調，但當接觸了理財策劃後，從中發現了滿足感，不但能為家人帶來更佳的生活條件，也能夠成就他人，所以Kim不斷壯大團隊，亦視理財策劃行業為他終身職業。

帶領團隊創佳績 謙虛學習新事物

Kim的Eagle團隊成員中，兩成是他的核心班底，他形容為「兄弟班」。「我一開始便找來大學同學和朋友組成團隊，所以相處起來有如在大學生活，除了工作外，一個星期有數日都會一起打球、食飯，一起工作也倍感開心。」Kim形容他的團隊：「餘下的八成成員本來是互不相識的，但由於大家都是年輕人及團隊的愉快工作氣氛，大家也很快打成一片，共同打拼。」

▲ 陳憲養喜歡天馬行空，認為凡事一試無妨。

Eagle團隊大部份都是90年代出生的年輕人，同樣是「九十後」的Kim沒有視自己為大哥。「勤力固然是基本，也要Work Smart、堅持，同時世界每日在變，所以心態上必須開放。」他談到自己如何向團隊中的年輕人學習：「他們會在IG認識新朋友，而我自己也是愛『FF』，甚麼事情也願意嘗試，不在乎失敗，所以我每日都當自己是新人。」

Kim堅信天助自助者，機會由自己創造，他期望團隊規模在3年後能夠增至500人，從而成就更多人，啟發更多骨幹成員創建團隊。

（資料由客戶提供）