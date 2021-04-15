HK Express推日本航班早鳥預訂優惠 每張機票最平$288 副刊版 2021/04/15 分享： HK Express推出為期一周的早鳥預訂優惠，市民可於即日起早上9時至4月18日晚上11時59分期間，以優惠價$288起預訂機票，旅遊日期適用於2021年11月1日至2022年3月26日期間，往來香 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jetso 最新專欄文章 更多 香港迪士尼推團票優惠 3人同行門票75折4人可享7折 今日 香港迪士尼推團票優惠 3人同行門票75折4人可享7折 可口可樂大抽獎送500份禮物 頭獎迪士尼4張門票+酒店住宿 今日 可口可樂大抽獎送500份禮物 頭獎迪士尼4張門票+酒店住宿 新城市廣場再推JETSO eSHOP 低至63折購買名牌現金券 今日 新城市廣場再推JETSO eSHOP 低至63折購買名牌現金券 太古城送Chill梳乎充氣梳化 2021/04/13 太古城送Chill梳乎充氣梳化 北角匯送《貓．美術館》精品 2021/04/10 北角匯送《貓．美術館》精品 香港 服務 品牌 酒店 美食 商場 運動 住宿 迪士尼樂園 機票