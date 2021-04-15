新城市廣場再推JETSO eSHOP 低至63折購買名牌現金券

新城市廣場的JETSO eSHOP向來大獲好評，於今個春季更會載譽歸來。由即日起至5月31日，顧客可在網上預先以7折購入多達75個心水品牌的現金券，再以指定信用卡消費，盡享折上折優惠購入手春夏心頭好。

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