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可口可樂大抽獎送500份禮物 頭獎迪士尼4張門票+酒店住宿

副刊版 2021/04/15

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香港迪士尼樂園度假區及可口可樂為慶祝合作15載，繼早前推出Let's Celebrate紀念樽後，再推第二浪慶祝活動，由即日起至5月2日推出「奇妙旅程一起就好」大抽獎，送出500份豐富獎品及奇妙體驗，

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欄名 : Jetso

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