香港迪士尼推團票優惠 3人同行門票75折4人可享7折

香港迪士尼樂園再推港人門票優惠，香港居民現凡購買樂園奇妙同慶團票優惠，並於即日起至今年6月30日期間入園，3人同行可享門票75折優惠，4人同行則有門票7折優惠。迪士尼指，踏入春季，樂園由即日起至4月

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