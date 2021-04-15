【康宏理財巨星專題】 王牌團隊「ONE Team」的三頭六臂　各擅勝場共創No.1佳績

以高級業務拓展總監袁家健（Stephen，上圖右二）為首的「ONE Team」，是康宏理財服務有限公司（「康宏理財」）中規模最大的理財策劃團隊。Stephen要管理這支龐大隊伍，自然需要有人才輔助。副業務拓展總監王朗輝（Ringo，左一）、聯席董事袁業瀚（Jackie，左二）以及副總裁裔麗華（Josephine，右一）三人先後加入ONE Team，經過多年努力後，成為了Stephen的左右手，協助籌劃及執行Stephen定下的團隊指標、建設策略及管理系統。

積極外向 熱愛自主工作

▲ 王朗輝明言「自主事業，永不言休」。

Ringo生性嚮往自由，自2006年入行以來，一直寓工作於享受，他笑稱自小已喜歡結交朋友，加上愛遊玩，行山、球類等都是其愛好。這些活動都能令他容易與各團隊成員及客戶打成一遍，建立緊密關係。Ringo投身理財策劃行業，其中一個原因是給家庭更好的生活，另一原因是他看中了這個行業沒有退休年齡，使他能夠更靈活自主人生。

Ringo除了維持個人業績外，亦為ONE Team培訓新人，他形容雖然兩項任務的性質不同，但都能為他帶來滿足感。他認為，年輕人具活力、不畏懼和敢於嘗試的優勢，對發展理財策劃事業非常重要，如有興趣應盡早入行。

換跑道突破框架 事業發展盡掌握

▲ 袁業瀚不甘輸在起跑點上。

Jackie在美國完成大學學位後返港，發現自己同齡的朋友事業已經上了軌道，但自己卻大為落後，一度感到沮喪。尋尋覓覓，他發現任職理財顧問不但能夠增進金融知識，也能自由決定事業發展的高度和速度，突破一般工作的既定框架，故吸引他在2010年投身理財策劃行業。

Jackie 於2020年業績彪炳，他的業績在兩千多名顧問當中排行首3名。他坦言要在理財策劃行業發展成功，除了要真心對待客戶，更要給予耐性，在知識、待人接物和處事態度上不斷求進。

教師出身 轉行重拾人生衝勁

▲ 裔麗華笑言「一勤天下無難事」。

Josephine在2006年投身理財策劃行業，在此之前她擔任教師13年。每天盡心盡力面對教育工作，見證無數小孩茁壯成長；十多年過去，卻發現自己的成長和進步空間越來越少。偶然一次透過兄長介紹，認識了一位從事理財策劃的前輩，她感受到這位前輩所散發的衝勁和魅力，最終吸引她轉行。

Josephine 自投身理財策劃行業以來，已經榮獲7年百萬圓桌會會員（MDRT）的殊榮！她直言在理財策劃這一行要做得出色和卓越，必須具備專業知識，勤奮謙虛，明白客人真正的需要，就是對客戶一份最有力的信心和保證。

（資料由客戶提供）