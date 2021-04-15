市場新寵NFT 投機意味濃

近期，非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）交易熱潮暴起。所謂非同質化代幣，以普通人都可以理解的話來說，是把一個數據，在區塊鏈上記錄其獨有特性的一個數碼檔案，可以把這個數碼檔案看成是一個證書，上面寫明甚麼人擁有甚麼資產。

非同質化代幣 有別比特幣

這個數碼資產與我們平常所講的代幣，例如比特幣、以太幣等有別，我們視這類代幣為「同質化代幣」（Fungible Token，FT）：理論上，每一個FT代幣與另一個代幣是一樣的，沒有分別，比如有一個比特幣在交易所上成交，我們會說「一個比特幣成交」，而不會說成「這一個比特幣」成交。

再舉例闡釋，以法定貨幣來說，一張100元鈔票，可與其他100元鈔票進行互換。互換之後，你換得的100元，跟你之前擁有的100元，其價值不會增加也不會減少，兩張鈔票完全一樣，是同質的、沒有差異性的。這種同質性，無疑是法定貨幣用來進行互換或交易所必具的屬性。作為交易或交換媒介，這種「同質性」是可取的，因為可使交易能有效率地完成，但對於收藏品而言，這個屬性卻並無益處：所謂「物以罕為貴」，如果更是獨一無二，其價值可以想像。不過，人為的「獨一性」與天然的「獨一性」，似乎需要分別看待。

非同質化代幣屬於區塊鏈加密代幣的一種，但每一個代幣有它自身一個獨特的編號，有了獨一的編號後，每一個代幣就不一樣了，因為有各自的獨一性。引伸來看，「非同質化代幣」所代表的資產，便同具唯一性、不可替換性。

想深一層，現金鈔票和比特幣也不是絕對的「同質化」，例如從打劫得來的鈔票，監管當局便可以根據這批被劫鈔票的號碼，將之列為不能流通的貨幣，於是當中一張500元或1,000元的鈔票，便跟普通的500元或1,000元有所區別了，再不是「同質化貨幣」；同樣道理，被發現用來做過不法交易的比特幣，政府可以申令加密代幣交易所拒絕這些「污穢化」的代幣進行交易。

數碼藝術作品 近7000萬美元成交

非同質化代幣的唯一性，其所代表的資產可以是一幅畫作、電子藝術作品、電子檔案，甚或代表現實世界中的某個物品。英國拍賣平台佳士得（Christie's）上月以接近7,000萬美元的天價，以「非同質化代幣」形式，賣出了數碼藝術作品《Everydays. The First 5000 Days》。一時之間，NFT便變得更火熱。

不過，如果一直有跟蹤區塊鏈市場的發展，會發現在2017年和2018年間，已經興起了多個NFT，加密貓（Cryptokitties）是其中的佼佼者。加密貓這款遊戲，是在以太坊平台上建構，允許玩家收集、飼養，以及交換虛擬貓。每一頭貓都具有不同的屬性組合，例如年齡、品種，毛色等等，各具唯一性，獨一無二，不能被替換，而且也不可以分割，意味無法把加密貓代幣分割為幾部分。筆者記得，在2017年底，當時一枚比特幣的價格約為2萬美元，加密貓代幣的價錢高峰時達到17萬美元。換言之，NFT並非新鮮事物。

NFT浪潮興起 4大因素

今年NFT興起的熱潮，價格瘋漲，原因有四：第一，過去大半年，加密貨幣的價格飊升得非常厲害，從去年3月17日，當時比特幣的最低價格約在5,200美元之譜，但到今年最高曾升至6萬美元以上，一年之內升幅逾10倍。加密貨幣如此凌厲的升勢，必然吸引投資者的眼球，影響之下，NFT便成為「新寵兒」，投資者和投機者買賣興趣大增。

第二，在加密貨幣市場大有斬獲的人，很多都是去中心化加密貨幣的忠實擁護者，相信中央集中化管理的貨幣制度已無法適應資訊世界的變化，不少央行濫發貨幣供應，是惡性通貨膨脹的根源，因而深信一個去中心化的貨幣市場，將可取代舊有的中心化管理貨幣體系，對加密電子貨幣信心十足，故把若干資源投放到加密貨幣，包括NFT上。

第三，目前各國央行都以極其寬鬆的貨幣政策，刺激新冠疫後的經濟復甦，導致全球資金氾濫，不少投資者四處尋找投資機會，NFT便因而備受青睞。

最後，投入資金到NFT最多的幾個人，包括在佳士德拍賣平台上買入NFT數碼藝術品的人，都是「行內人士」，其實就是那些做加密貨幣、去中心化金融甚至數碼資產的「大戶」。對他們來說，買入這些NFT數碼藝術品本身，未必是一種投資決策，反而更多是做宣傳推廣：以7,000萬美元購入數碼藝術作品，全球主要的紙媒和網媒都大肆報道，這個宣傳工作，比用錢去做廣告宣傳推廣效果更大，何樂而不為？

參與買賣 3大注意事項

對於NFT，有人認為這是一個革命性的新投資方式，但筆者相信，一些附和參與NFT買賣的人，並沒有仔細想清楚、弄明白。雖則NFT是嵌在區塊鏈上的一個數碼資產檔案，但並不表示它是可以「去中心化」、毋須信任便足以進行交易的東西。理論上，每人都可以把每一樣東西，以「非同質化代幣」的方式放到區塊鏈上，並不限於藝術創作家；而且放上去的東西，也不一定局限為藝術作品，例如我們用手機拍攝了一張照片，這張照片理論上都可以用NFT的形式放到區塊鏈上，並於交易平台上拍賣。問題在於所出售的數碼藝術品，投資者是否對這個藝術創作家有足夠的信任；另一方面，賣家有沒有權利把這個藝術品賣給你。

舉一個極端例子，我可以把一塊月球甚至火星的石頭，以NFT形式放到交易平台上公開拍賣。買家要想清楚自己到底得到了甚麼。

第二，你買入這個NFT，並沒有買入其版權。以數碼藝術作品《Everydays. The First 5000 Days》為例，買家不可以把它的構圖做T恤的設計圖案，或用作任何商業用途。其實，你買入的，只是供一己收藏、可以向外吹噓或炫耀的數碼資產「擁有憑證」。天價買入，值得嗎？

第三，由於不需要把實物交接，賣家理論上可以把一個藝術品多次用NFT的形式拍賣。NFT本身放在區塊鏈上，並不能保證是唯一代表藝術品的代幣。當然，如果賣家違反合同，多次賣出同一個藝術品，買家可以根據法律途徑追究責任。但是，這種依賴於紙上合約和法院的「信任」，和大家想像之中不需要信任的區塊鏈大大不同。

舉另一個例子，即使買家已經擁有Twitter上某一個推文的NFT，Twitter公司仍然可以隨時將這個推文刪除，而買家沒有任何方法能追回自己的投資。

另一方面，對於坊間有人認為，在區塊鏈上產生的加密代幣，包括NFT都需要「礦工」不斷「挖掘」，當NFT的交易增加，意味消耗更多的機器和電子能源，並不環保。其實，這是一種誤解：現今的NFT大多是在以太坊上交易，以太坊是利用工作量證明作為共識算法來驗證交易，並向區塊鏈傳遞新塊，但無論交易量多少，以太坊都會每15秒產生一個新塊，以維持整個區塊鏈有序運行，而非每增加一個交易，便要多消耗能源，因而對於碳排量多寡，充其量只有間接性影響。

總而言之，NFT是否真的是革命性投資新模式，實在有待觀察其進一步發展，但從目前的情況看，NFT是一個帶有濃厚投機性的交易，需要有所警惕！

▲ 英國拍賣平台佳士得上月以接近7000萬美元的天價，以「非同質化代幣」形式，賣出了數碼藝術作品《Everydays. The First 5000 Days》。（法新社資料圖片）