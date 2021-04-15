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你還剩下多少電？

副刊版 2021/04/15

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上周草就《好好睡覺》一文，友儕間迴響不少，紛紛有感而發。老實說，現在已非十八廿二，莫說通宵達旦，即使睡遲兩、三個鐘，翌日照鏡一看那個精神面貌，真係自己都打個突，之後就算再瞓幾多小時、敷幾多面膜都補唔番，所以，我現在非常重視睡覺這個環節，而且必全情投入，兼且會做好準備，睡前一小時，必遠離一切刺激神經和情緒之事，例如不看驚慄片、不掃手機、不處理公事等。

試過晚上重看《沉默的羔羊》，個腦成晚仍像不受控的摩打般不停轉到天光，身心俱疲卻睡不着，非常痛苦，以後咪搞。臨瞓前狂掃手機更是壞透習慣，手機藍光不但傷眼，還會減少體內褪黑激素，導致體內生理時鐘錯位，令人難以放鬆和入睡。

天下間其實也沒有甚麼要睡前非做不可的公事，除非是突發危機，一般公事，其實延遲到睡醒才回覆郵件或電話，對工作根本沒有甚麼直接影響，一切皆是自己的心魔而已。因此，以上這些不良習慣，我都戒了，我很認同日本小說家武者小路實篤的說法：「對人生來說，健康並不是目的，但它是第一個條件。」

人生下半場要享受財富、美食、生活情趣、親情、愛情、友情等，先要有健康，才有快樂和快活的本錢。

《Huffington Post》創辦人Arianna Huffington，在勸人重視健康時，說了一句話，是很好的提醒：「Most of us know how much battery charge is remaining on our phones（just look at the top of your screen）. But how much battery do you have left？」（我們大多知道自己的手機還剩多少電量，只要看看熒幕上方就清楚。但是，你自己還剩下多少電呢？）

若知悉自己剩下多少電量，則那些過往你寧願達旦熬夜也非要做不可的事，在人生優先次序擺位上，現在又會否有不同呢？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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