上周草就《好好睡覺》一文,友儕間迴響不少,紛紛有感而發。老實說,現在已非十八廿二,莫說通宵達旦,即使睡遲兩、三個鐘,翌日照鏡一看那個精神面貌,真係自己都打個突,之後就算再瞓幾多小時、敷幾多面膜都補唔番,所以,我現在非常重視睡覺這個環節,而且必全情投入,兼且會做好準備,睡前一小時,必遠離一切刺激神經和情緒之事,例如不看驚慄片、不掃手機、不處理公事等。

試過晚上重看《沉默的羔羊》,個腦成晚仍像不受控的摩打般不停轉到天光,身心俱疲卻睡不着,非常痛苦,以後咪搞。臨瞓前狂掃手機更是壞透習慣,手機藍光不但傷眼,還會減少體內褪黑激素,導致體內生理時鐘錯位,令人難以放鬆和入睡。

天下間其實也沒有甚麼要睡前非做不可的公事,除非是突發危機,一般公事,其實延遲到睡醒才回覆郵件或電話,對工作根本沒有甚麼直接影響,一切皆是自己的心魔而已。因此,以上這些不良習慣,我都戒了,我很認同日本小說家武者小路實篤的說法:「對人生來說,健康並不是目的,但它是第一個條件。」

人生下半場要享受財富、美食、生活情趣、親情、愛情、友情等,先要有健康,才有快樂和快活的本錢。

《Huffington Post》創辦人Arianna Huffington,在勸人重視健康時,說了一句話,是很好的提醒:「Most of us know how much battery charge is remaining on our phones(just look at the top of your screen). But how much battery do you have left?」(我們大多知道自己的手機還剩多少電量,只要看看熒幕上方就清楚。但是,你自己還剩下多少電呢?)

若知悉自己剩下多少電量,則那些過往你寧願達旦熬夜也非要做不可的事,在人生優先次序擺位上,現在又會否有不同呢?