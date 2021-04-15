辨識假新聞 由媒體素養教育做起

本港網絡充斥大量不實資訊、假新聞與謠言，有立法會議員質疑港府闢謠工作不足，做得不到位。錯誤資訊容易被人誤信，多因人們缺乏媒體素養，難以辨識假新聞，此短板需靠教育補上。

逾6成中學生 冀學習媒體素養

政府新聞處去年花費約5,000萬元聘請公關顧問公司，研究應對假資訊，但立法會議員謝偉銓批評至今仍未有進展，要求交代研究結果，另一立法會議員張華峰亦表示，假新聞影響施政。惟政府處於被動地位、僅能在假新聞出現後發聲明澄清，需要更主動才能提升闢謠效果。

本港反修例風波期間假新聞不斷，疫情期間更如是。浸大去年與歐洲媒體研究小組合作的一項調查發現，本港去年首8個月內有多達兩萬篇新聞報道與疫情有關，但錯誤資訊及假新聞比以往大增，假資訊包括防疫方法、政府及世衞策略和行動、乃至陰謀論等。

本港網上更充斥抹黑疫苗的假新聞，影響接種率及抗疫工作。

主動闢謠釋疑誠然重要，但人們缺乏媒體素養（media literacy），或是誤信錯誤資訊的主因。青協去年發表的「青少年對失實資訊的意見」調查顯示，近8成中學生認為網上愈來愈多不實資訊，但實質上有辨識新聞真假的學生則較少，例如不足55%會主動查證，更有逾35%表示視乎情況會轉發明知是假的新聞。針對此類問題，逾6成學生希望學校培養媒體素養，近7成希望教事實查核（fact-checking）技巧。

學校可善用網上資源 教大推短片

當下學生以網上學習為主，香港教育大學今年推出網上學習資源「常識小劇場」，以短片及網上工作紙形式就分析疫情期間的常見謬誤（例如新冠病毒與感冒的分別）、如何分辨假新聞（例如「禁足令」、廁紙缺貨等）。這些短片由曾獲行政長官卓越教學獎的教師拍攝講解，未來亦會陸續推出有關其他議題的短片，包括氣候變化。

學校除可善用此類網上資源，更可與非政府組織合作推廣媒體素養。芬蘭的事實查核組織Faktabaari自2014年起便為學校與公眾製作媒體素養教材包，亦會派志願者到學校教授兒童認識不同類型的假新聞，例如錯誤資訊（misinformation）、虛假資訊（disinformation）、及惡意謠言（malinformation）。

長者難免疫 宜設工作坊助辨識

兒童缺乏對世界的認知，令他們難分新聞真假，但較為年長的人士面對假新聞也絕非「免疫」，如本港網上常見的所謂「長輩圖」便經常用以散布不實資訊。美國研究指，長者獨處、倍感孤獨，會不時上網，並較易與人分享資訊。當地學府例如紐約大學去年起針對年長人士，推出免費的數碼媒體素養工作坊與課程。

假新聞受眾廣泛，影響深遠，媒體素養教育好比疫苗，旨在起預防性作用，當局宜考慮進一步推廣。

▲ 網絡上不時充斥大量不實資訊和假新聞，往往令人真假難辨。外國有學校提供媒體分析的課堂，教學生辨識假新聞。（法新社資料圖片）