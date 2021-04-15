改善海外醫生政策 各界須開放探討

21世紀社會發展急劇變化，生活形式日新月異，人口老化和慢性疾病普及，均促使人們對健康的需求不斷上升，醫療資源規劃成為各地熱門話題。政府近來向立法會提交了一份《香港醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，對醫生人手短缺最新推算跟3年前相比，錄得顯著差距。

事實上，醫生人手不足並非本港獨有的問題，國際間不少和香港相約的經濟發達體亦有面對類似狀況，不同的是，與新加坡、英國、澳洲等地相比，香港自1997年後取消了以免試途徑獲正式註冊的制度，非本地培訓醫生（坊間又稱「海外醫生」）必須通過執業資格試，才能在港正式註冊。

港每千名市民 僅分配兩醫生

當中所衍生的差異，在數字上是顯而易見的：根據2012至2016年5年平均數，香港非本地培訓醫生佔同期在港新註冊醫生人數僅約13%，大大落後於97年前的56%（1992至1996年5年平均數），而其他先進地方，如新加坡、英國、澳洲的海外受訓醫生比例，可達至約30至40%。海外醫生數目下降，直接影響了在港正式註冊的新醫生總供應。

對廣大市民而言，這些數據又有甚麼含義？根據醫生對人口比例，現時本港每1,000名市民最多只能被分配2名醫生照顧，於新加坡可獲2.5名醫生關顧，在英國則有3名醫生照料，在澳洲甚至加倍至約4名醫生。醫生人手短缺與醫療服務輪候時間長、看症時間不足等息息相關，這些求診經歷，市民多是了然於心的。

世界衞生組織指出，醫生人手短缺為全球性現象，各地政府近年亦各出其謀應對，為何唯獨香港未能參考海外其他先進地區的方針，多年來主要只在本地供應制度上徘徊？政策上的差距，其實是可以透過完善政策漏洞去填補的。與任何政策一樣，引入非本地培訓醫生帶來機遇，當然也需回應廣大市民的顧慮，箇中關鍵正在於細節。要為本地醫療質素把關，同時更具彈性地解決公營醫院人手不足的問題，以及保障本地醫生前景和培訓資源等，實際上可透過政策設計，對症下藥。

評估醫生資歷 考試非唯一途徑

若然細心參考各地非本地培訓醫生政策，可注意到設計上實有不同範疇。要資歷評估醫生水平，考試並非唯一考核方法，如新加坡和澳洲均設有「指導」計劃，讓非本地培訓醫生可在監督下，於當地就業一段時間（新加坡為2至4年，澳洲為12個月），以實際工作表現作評估。此外，新加坡醫學理事會（Singapore Medical Council）隨着當地醫療人力的浮動，有彈性地適時增加或刪減認可海外醫學院的名單；而英國在評估海外醫生的語言水平，亦接受不同證書認可。論考試以外的資歷評估，這些政策設計都值得香港參考。

經多年討論，港府終於在上月初發表立法框架初步建議，令本是香港永久性居民的非本地培訓港人醫生（具文化和語言能力），若已符合指定醫科畢業，以及港外醫生註冊或專科醫生資格（達至一定醫生質素），並已於公營醫療機構工作最少5年（以紓緩公營醫生短缺問題），建議可循新設考試以外途徑取得正式註冊。現時港府正就立法框架建議諮詢社會各界，並計劃於第二季內向立法會呈上有關條例草案。

社會上有聲音表示，增設途徑或會「中門大開」，也有人擔憂政府或會於制定認可醫學院名單上有其他考慮等，這些都是人之常情，亦是合理的關注。只要參考國際間的政策，便會明白這些憂慮並非解決不了，需要的是各界人士包括業界、政府、民間團體以至市民持開放態度，對每一個政策細節共同深入探討。若然繼續抱持「斬腳趾避沙蟲」的態度，政策發展上恐怕只會裹足不前，難以帶來長遠的社會福祉。

▲ 醫生人手短缺，與本港醫療服務輪候時間長、看症時間不足等息息相關。（資料圖片）