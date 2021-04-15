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三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨

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蘋果（Apple）剛公布下周舉行春季發表會，其對手三星（Samsung）也不甘示弱，隨即宣布下一場Galaxy Unpacked活動，將在本港時間4月28日晚上10時舉行。外媒預計，是次發布會的主角，

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欄名 : 科技新知

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