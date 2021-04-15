三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 行政人員版 2021/04/15 分享： 蘋果（Apple）剛公布下周舉行春季發表會，其對手三星（Samsung）也不甘示弱，隨即宣布下一場Galaxy Unpacked活動，將在本港時間4月28日晚上10時舉行。外媒預計，是次發布會的主角， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 今日 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 2021/04/14 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片 2021/04/14 Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片 日醫院AI自動門 偵測輪椅使用者 2021/04/13 日醫院AI自動門 偵測輪椅使用者 fb測帖文標籤 助辨別諷刺頁面 2021/04/13 fb測帖文標籤 助辨別諷刺頁面 商業 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 科技硬件 IT技術 Samsung Galaxy Fold 產品