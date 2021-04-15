拜登欲「擒龍」 中國以彼道還治其身

中美上月在阿拉斯加公開衝突後，美國總統拜登終於昨晚派出首名內閣成員、氣候特使克里訪問上海。對比前朝悉數硬招意欲「屠龍」，拜登政府耍兩面派手段，軟硬兼施，會在利益交疊的個別議題與華攜手合作，但雙邊往還始終以競爭為主軸，白宮甚至拉攏盟友一起「擒龍」，圍繞中方底綫大做文章。中方正以其人之道還治其身，逐點應對，堅定維護核心利益，又打開放牌，以經濟共贏丶改善人民生活的合作，廣交朋友互利。

氣候摻雜台海 美圖聯日制華

白宮下周舉辦氣候領袖視像峰會在即，克里到上海，尋求與中方氣候大使解振華探討中美合作，同時爭取中國國家主席習近平應允出席峰會，但此行絕非破冰之旅。

中美是全球兩大溫室氣體排放國，美國人均計更是中國兩倍，克里曾多次表示，氣候暖化是關鍵的「獨立問題」，應與兩國其他重大分歧分開處理。他能在外交大風浪下如期成行，確亦反映雙方有望在抗疫、核武等單一議題，可合作時就合作。

只是，美方終歸言行不一，繼續使出又拉又打的手段。任由拜登政府說到要急於重建，因前任特朗普退出巴黎氣候協定所挫損的綠色話語權，美國國務院竟在證實克里會赴華未幾，即宣布派3名政壇要員同日「非官方」訪問台灣，當中包括號稱總統「最好朋友」的前參議員，以「傳遞美國對台灣與其民主的承諾」。

更甚者，《金融時報》報道，美國正促請周五訪美的日本首相菅義偉，會後發表聯合聲明支持台灣。倘成事，將創兩國逾半世紀以來的首例。

奧巴馬年代尚且有足夠親華「熊貓派」，推動中美戰略經濟對話，特朗普治下另走極端，「屠龍派」任意羅織理由制華，更向中共發出檄文，敵我分明。到拜登接任，則愈趨在外交層面觸碰北京紅綫，如發酵新疆棉問題，搞砸中歐投資協定，今次槍口對準台海，也可視為取悅強硬「擒龍派」手段。

北京理解兩國的競合關係大格局，既樂於與白宮探求合作，但如觸及核心利益，會寸步不讓。總理李克強前日才與美商交流時放話，中美關係本質是互利共贏，合作中的問題要在合作中解決，脫鈎對誰都沒好處，國台辦昨日即嚴辭要求美方認清台海局勢是非曲直，堅決反對台美任何官方交往，官媒亦非常低調地報道克里來華。

面對美國拉攏盟友遏制，北京近期已多方回應。首先，堅決維護核心主權利益，海事局昨晚發公布，今起一連6天在台灣海峽近南澎列島實彈演習。

第二，正視氣候屬全球議題，全球要合作無間。即使近期與歐洲驟生嫌隙，因「新疆棉」問題令中歐全面投資協定生變數，人民銀行上周透露，正尋求與歐盟在年底前，制定出兩地通用的綠色金融標準，再嘗試於二十國集團峰會多邊敲定國際規則，未有排擠劣迹斑斑的美國。

第三，積極開放，讓利各方緩解打壓。對着沒甚政治包袱的美國商界，李克強已申明，中國對外開放的大門只會愈開愈大。國家發展改革委亦指，中美商界早已形成打不斷、拆不散的利益共同體，兼為美企解讀「十四五」規劃，冀加強經貿往來，分享發展成果。

華求互利共贏 美藉霸權橫行

美國不斷就中國核心利益開火，近期聚焦新疆、香港和台灣，意圖虛耗中國精力，重演冷戰時期藉軍事競賽拖垮蘇聯的戲碼。

不過，中國不吃這一套，正努力做好經濟建設，聯合環球願在推動經濟、改善國民生活的國家地方合作，力求互利共贏。這與美國仍以軍事丶美元霸權橫行，正是兩種迥然不同的發展方向。

責任編輯：黃鑠安