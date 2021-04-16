勞力士年度新作全登場 Explorer全面優化 Day-Date漂亮色相 副刊版 2021/04/16 分享： 去年因為疫情關係加上錶展臨時取消，令不少品牌都亂了陣腳，不過今年業界可說已經「重回正軌」，勞力士亦如慣常一樣於4月公布了最新力作，宣布踏入50周年的革新版Explorer II已經正式登場！同場還有被 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Louis Vuitton Tambour潛水錶再升級 2021/04/02 Louis Vuitton Tambour潛水錶再升級 Roger Dubuis王者氣派 2021/04/02 Roger Dubuis王者氣派 Breitling 60年代復古風潮 2021/03/26 Breitling 60年代復古風潮 Panerai跟世界自由潛水冠軍 Guillaume Nery創深潛傳奇 2021/03/19 Panerai跟世界自由潛水冠軍 Guillaume Nery創深潛傳奇 Greubel Forsey方寸間的創舉 2021/03/12 Greubel Forsey方寸間的創舉 勞力士 消費資訊 消費種類 鐘錶 投資產品 另類投資