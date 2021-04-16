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勞力士年度新作全登場 Explorer全面優化 Day-Date漂亮色相

副刊版 2021/04/16

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去年因為疫情關係加上錶展臨時取消，令不少品牌都亂了陣腳，不過今年業界可說已經「重回正軌」，勞力士亦如慣常一樣於4月公布了最新力作，宣布踏入50周年的革新版Explorer II已經正式登場！同場還有被

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