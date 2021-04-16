Ｗ酒店墨爾本插旗 型格街頭奢華風 副刊版 2021/04/16 分享： 這一年新冠肺炎肆虐，全球航空及旅遊業幾乎停滯不前，反觀酒店卻因着本地遊及staycation，尚有一綫生存空間。新酒店陸續落成，繼大阪的W Osaka後，最近又進駐澳洲墨爾本開設ＷMelbourne， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 相關文章 翻新兩年電影博物館重開 今日 翻新兩年電影博物館重開 最新專欄文章 更多 翻新兩年電影博物館重開 今日 翻新兩年電影博物館重開 意大利翁布里亞千年古堡 低調奢華大翻新 2021/04/02 意大利翁布里亞千年古堡 低調奢華大翻新 瑰麗酒店X The Macallan $5,790起豪華住宿之旅 2021/03/26 瑰麗酒店X The Macallan $5,790起豪華住宿之旅 宜蘭礁溪兩間全新溫泉酒店 絕美設計成話題 2021/03/19 宜蘭礁溪兩間全新溫泉酒店 絕美設計成話題 星野集團界 霧島開幕 盡覽櫻島火山美景 2021/03/05 星野集團界 霧島開幕 盡覽櫻島火山美景 澳洲 墨爾本 酒店 旅遊資訊 澳元