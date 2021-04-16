Ｗ酒店墨爾本插旗 型格街頭奢華風

這一年新冠肺炎肆虐，全球航空及旅遊業幾乎停滯不前，反觀酒店卻因着本地遊及staycation，尚有一綫生存空間。新酒店陸續落成，繼大阪的W Osaka後，最近又進駐澳洲墨爾本開設ＷMelbourne，

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