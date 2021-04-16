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翻新兩年電影博物館重開

副刊版 2021/04/16

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位於酒店不遠處的ACMI，為澳洲國家電影博物館，經過兩年閉關並耗資400萬裝修，最近終於重開。博物館以澳洲電影、電視節目、電子遊戲及數碼文化為主題，前身曾是維多利亞，省國家電影中心。

裝修後成為一個跨平

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欄名 : Travel

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