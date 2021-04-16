周末悠閒下午，跟早已長大的女兒午餐後，步過中環皇后大道中，乍見奇景！

繁華鬧市石屎牆上，竟出現彩虹，並且是筆直彩虹。科學觀點，天上彩虹來自高空水珠折射陽光而投影出光綫所包含的七種色彩，故此定必是半圓形的，也要在陽光和雨水（或霧水）同時出現才會產生，故不常見。牆上彩虹更是異數，相信是鬧市高樓某塊大玻璃，在下午某時間把頭上烈日光綫折射到這石屎牆上，所以呈現筆直姿態，這是人為但絕非刻意，大廈建築師不會想到這奇特折射效果，這全屬美麗意外。

人生彩虹也是一場美麗意外，1996年回港時，從未想過會領導肺癌研究，那日子的肺癌治療如同虛設，醫生是在別人沒有興趣的情況下，接手主理肺癌，資源極度短缺兼且艱苦經營數年，才能在香港和東南亞建立合作研究團隊。惟在2004年美國哈佛大學發現EGFR基因突變，而這突變以亞洲人居多數，醫生團隊才藉此機會作出重要研究，共同改寫肺癌歷史，成為醫生的人生彩虹。

彩虹七色向來存在，惟在外在環境機緣巧合下才會展示出來，人生彩虹也是一樣。相信香港每位年輕人都有心中彩虹，當自己努力巧遇外在環境便能顯示。

鬧市中見到彩虹，相信也能見到香港年輕一代的人生彩虹。

後記：此文獻給秋心。

▲ （專欄作家提供）