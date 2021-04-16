怪獸變朋友 哥斯拉失本意難自救？

昨天談到1954年美國試爆氫彈的「第五福龍丸號」核輻射污染事件，喚醒日本對不到10年前，二戰廣島及長崎原爆的恐懼。當年11月3日首映的日本電影《哥斯拉》，創作意念就是來自氫彈試驗，海水遭受核污染，棲息深海的遠古恐龍基因變異，化身體內有核反應堆的怪獸，成為「行走的核輻射」，向人類社會反擊，怪獸哥斯拉（Godzilla）入侵東京，大肆破壞並將日本核污染，人人命懸一綫。作為世界上唯一被原子彈襲擊過的國家，對日本人來說，核毀滅隨時可能發生，乃無形的恐懼。能夠隨意毀滅城市的哥斯拉，正是核武器及核輻射的恐怖化身，這種恐懼假藉怪獸之身穿插電影中。

核警醒設定 漸被後續作品捨棄

不知大家知不知，哥斯拉為甚麼叫哥斯拉？名字來源最普遍說法，是日文中猩猩和鯨魚的結合，牠們亦分別是陸地上和海洋裏力大無比的象徵。這隻大怪獸還有漢語名字叫「吳爾羅」，因為「吳爾羅」3個漢字的日語發音近似哥斯拉的日語「ゴジラ」發音。盡管吳爾羅或哥斯拉系列電影的起點，源自核恐懼，但電影作為娛樂，後續作品有關核警醒的設定，逐漸被捨棄，哥斯拉的銀幕形象，甚至由怪獸轉為正義化身，幫助人類打擊其他怪獸，由破壞者變作人類守護神。

首部《哥斯拉》上映1年後，1955年第二部系列電影《哥斯拉的逆襲》上畫，變成側重賣弄動作。片中哥斯拉的對手，背部長刺的安吉拉斯（Anguirus）首次登場，和哥斯拉一樣，是因着人類核試驗而復活的恐龍化身怪獸。從這套片開始，哥斯拉系列確立「怪獸對決」模式，讓片商找到娛樂片的票房密碼。和1954年首齣《哥斯拉》不同，本片的哥斯拉從入侵東京、與人類為敵的破壞者，變成對抗其他怪獸，保護日本的守護者。

50年代後半部，哥斯拉在日本影院暫時匿迹，但卻成了國際巨星。美國製片商買了1954年原版電影版權改編，1956年美國化的《怪獸之王哥斯拉》掀起熱潮，更在全球發行，將哥斯拉推向世界。60年代初，日本戰後經濟在強勁對外貿易推動下復甦，國民活躍起來，哥斯拉乘天時之利回歸。由於東寶得到美國《金剛》（King Kong）電影版權，搞出新猷，由前兩部黑白帶悲觀氣氛，變成彩色闊銀幕動作喜劇《金剛大戰哥斯拉》，哥斯拉與敵對的日版金剛打鬥場面，混入擬人化摔角動作，相當賣座。

隨着這部電影在日本國內外成功，哥斯拉系列真正開始。往後日本從戰後頹廢中走出，主基調乃欣欣向榮，而非恐懼憂慮，觀眾對哥斯拉的需求出現變化，電影橋段亦跟着變。

60年代後期，看電視的人愈來愈多，電影票房下滑，日本怪獸電影因製作預算大被開刀，東寶一度為哥斯拉系列大結局做準備。《哥斯拉之怪獸總進擊》以銀幕上前所未有11頭怪物為賣點，它的成功讓系列得以存活下來。好景仍不常，電視取代電影成為日本人主要娛樂，電影業再要緊縮開支，搞新意思。70年代，幾部製作針對的目標是年輕觀眾，還想出《哥斯拉對機械哥斯拉》。也許一段時間沒有核災害，核恐懼不再引發觀眾共鳴，在續集《機械哥斯拉之逆襲》票房奇低後，哥斯拉被迫休息，直到30周年紀念版，1984年的《哥斯拉》。

福島事故後 哥斯拉重出江湖

過去數十年間，哥斯拉在破壞和守護人類之間反覆轉換，從怪獸變朋友，亦進一步擬人化，甚至還變得開心或者滑稽，已不再是一個威脅形象。電影導入流行元素，哥斯拉成為娛樂性及商業性銀幕形象，甚至專門為兒童度身訂造劇情，淪為兒童明星，着眼點在於父母會陪同兒童觀看而增加票房，同時又賺取玩具為主周邊產品的利潤。系列電影起起伏伏，早期籠罩哥斯拉身上的核恐懼及警世意識，慢慢消失褪色。曾經有一齣《哥斯拉大戰黑多拉》，講述經濟騰飛下，工業污染水和空氣造就怪獸，總算觸及環境生態問題，但和核問題沾不上邊。

2011年3月11日，日本東北部太平洋地震引發海嘯，福島第一核電站核洩漏，日本人自二戰受原子彈轟炸後再次被核恐懼籠罩。正如「第五福龍丸事件」催生第一齣哥斯拉電影，在福島事故背景下，東寶時隔12年，在2016年第三次重啟哥斯拉系列，拍攝第29部的《真．哥斯拉》，被指影射311事件，收穫票房和口碑成功，為哥斯拉系列翻開新篇章。重出江湖的哥斯拉，回到誕生之初原意，重新演繹該系列多年不談的核災害、核恐懼主題。

除了在核方面提出警醒，《真．哥斯拉》不同的是加入很多政治素材。電影前半段不斷諷刺影射日本政府，各部會溝通混亂，情報掌握又不夠，好不容易作出判斷，又馬上被現實摑一巴掌，電影除了打怪獸，也打了虛偽無能政客的臉。有官員甚至提出使用核武對付哥斯拉，說雖然可能造成更大破壞，但由於各國也難辭其咎，日本會因核災難換到國際同情及援助，核災害被當成政治牌來打。

畢竟日本拍一部以核武解決問題的電影，也是政治不正確，電影到最後，自衞隊和美軍聯手，以冷凍方式解決哥斯拉，但這方式始終陰魂不散，就像核恐懼陰影長存。結尾亦帶出，哥斯拉的輻射污染因為半衰期短，會比人為造成的輻射更易清除，回過頭證明不使用核武的決定，是多麽正確。

今天的哥斯拉，已非1954年創作它出來的日本電影人田中友幸、圓谷英二和東寶公司等所能控制，而是由變化的市場主宰定位。哥斯拉支撑着一整條國際娛樂產業鏈，至今拍攝了32部日本版電影和4部荷里活電影，並擁有動畫、電視系列、漫畫、廣告、周邊產品等。市場需要哥斯拉怎樣便得做，包括跳舞扮可愛得意等，偏離反戰、反核等警世意味，不能自已，不能自救。電影是商業行為，迎合市場也無可厚非。

哥斯拉由市場主宰，大自然可不由人類主宰。日本政府近日決定，將稀釋過的福島核廢水排入海洋，即使如日本官員說，人飲了稀釋過的核廢水都沒事，對海洋中大自然生物的影響，我們能知道、能控制嗎？福島核廢水排入海，除了影響海產，會否誕生現實版真哥斯拉？核恐懼如影隨形，日本人最有體會。除了核威脅，自私與失敗的政客同樣具威脅，這類人的思考模式，門面及其他利益可以比人命重要，當然更比海洋生物重要。

2016年版《真．哥斯拉》電影結尾，透過古生物學家之口警告世人，大意是如果人類持續以錯誤方式利用核能，那麼有一天，在世界某個地方，可能會出現另一隻哥斯拉。哥斯拉系列電影，就和電影中的哥斯拉一樣，一次又一次被擊倒，差點玩完，但每次都能在廢墟中重新站起，浴火重生。電影變得更多采還好，現實中出現真哥斯拉，人類就倒數。