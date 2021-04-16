中美的惡性與良性競爭

中國大國崛起，美國要守住她的一哥地位，這兩種力量是推動未來10年、20年兩國激烈競爭的主要因素。世界大局以及香港的前景，很大程度上也是被這競爭所界定。

大國爭霸戰 別國恐被殃及池魚

我們可以把競爭的類型粗分為惡性競爭與良性競爭。惡性的比重較高，則兩國及世界都會受損；良性的比重增加，則是各方共贏的局面。

何謂惡性競爭？雙方或起碼一方的競爭手段，主要不是提高自己的力量或優勢，而是千方百計損害對手。這也可看成是一種霸道的行為，兩國若按此思維競爭，可視為一場爭霸戰，結果若不是一方碾壓掉另一方，便是兩敗俱傷，其他國家也可能被殃及池魚，受到附帶傷害。在大國惡性競爭中，小國的最好策略便是避免捲入漩渦中。

惡性競爭手段的實例近年不斷湧現，特朗普時期大搞的科技禁運、狙擊華為，顯然都是惡意的；蓬佩奧發動抹黑戰，沒證沒據便開動西方媒體的宣傳機器妖魔化中國，也是一例。布林肯當上美國國務卿也無甚長進，全面繼承了指摘中國在新疆搞種族滅絕、在棉花生產上強迫勞工的說法。

若是此等指控基於真實，我們倒也不能將其定性為惡性競爭，但只要用點頭腦都不會容易受騙。這40年來，維吾爾族人口幾乎倍增，人均壽命從解放時的35歲增至73歲，維吾爾族的出生率也遠遠高於漢族，天下間哪有這樣的種族滅絕？新疆採摘棉花7成以上已經機械化，棉花工人薪酬可達5,000元一個月，附近省份的農民也要爭着去找工作，怎需強迫？香港的商人有在新疆擁有大量棉花農場，他們最清楚情況。

惡性競爭思想 源自兩美政治學家

惡性競爭的思想，主要來自美國而不是中國，這種思想的理論基礎是甚麼？我們不用追溯至盤古初開，較為直接的來源，可追至兩位政治學家。第一位是小布殊時代的副國防部長沃爾福威茨（Paul Wolfowitz），此君信奉搶佔主義，即不論對手有無實質行動，只要認為它有潛力威脅到美國，便要先下手為強，美國偽造情報說伊拉克有大殺傷力武器，再以此為藉口入侵便是一例。

第二位是芝加哥大學影響很大的政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer），其學說複雜，可歸入所謂的「攻勢現實主義」（Offensive Realism）學派，他並不反華、仇華，但其理論卻頗為危險。按照他的理想，一個強國斷不會容忍有同級別或級別接近的其他國家存在，在其未成氣候前便必要將其實力打殘，否則自己的安全會受到威脅。

按此思維，他認為中國一定不會容許美國在亞太區稱王稱霸，必會把美方勢力剷除，既然如此，不妨早一步對付中國。假設中國放棄自己的獨立自主，事事聽從美國指示，那麼還需否打擊、遏制中國？一樣需要，中國的人口眾多，潛力太大，為了解除美國的安全威脅，所有有實力的潛在對手都要及早清除。米爾斯海默的理論豐富，將來有機會另行介紹，只是這種「現實主義」的確使人反感。

新疆反恐 獲中東伊斯蘭國家支持

良性競爭的特徵是甚麼？競爭中勝利的一方可以不靠打擊對手，而是靠自強不息，改善人民的生活，贏取各國的尊重。這是王道的競爭，習近平的「人類命運共同體」理念與此接近，中國搞一帶一路，低息放貸讓非洲國家搞基建，也是沿此思路。在新疆搞反恐，主要推行去極端化教育，幫助新疆人民學習職業技能，以及溝通所用的漢語，又鼓勵其農民到大城市工作，這些扶貧政策有助杜絕恐怖主義，比美國倚靠派兵在中東連年開戰，殺死數以10萬計的人民優勝得多，也更尊重人權。

中國此種國內政策，倒是贏得了中東伊斯蘭國家的普遍支持，例外的可能是東突恐怖組織發源地土耳其。反觀美國，在中東連年征戰，現在也未能脫身。

美國也並非完全沒有良性競爭的能力。拜登也曾有過想法，與英國一起也幫助一些國家搞基建，以圖抗衡中國在一帶一路的影響力，可惜美國自己欠債纍纍，英國經濟也慘淡，能拿出多少錢出來？若是她們肯出錢，倒應該歡迎。

美改善民生與華競爭 人民獲益

美國在國內其實也完全可以提高自己的生產力，靠此勝出與中國的競爭。拜登上台後，在政府開支上連搞幾個大動作，先是以1.9萬億美元刺激因新冠疫情造成的經濟困境，再而建議用2萬億美元改善基建，在下一個財政年度的開支中，又打算增加教育及公共醫療的投資。美國的公路、鐵路、機場等日久失修，拜登也因中國的基建進步神速而大感沒面子，用改善基建的手段與中國競爭，人民可得到好處，投資教育、醫療、科研等更是造福民生，這些皆屬王道的良性競爭，我們應加鼓勵；美國科技進步快一點，人民收入上升，中國亦可從中得益。

不過，美國政府早已欠下高達28萬億的巨債，等於每人揹上8萬美元的債，美國還有多少財力可推動這些利己利人的項目？若沒有足夠財政能力，美國也可能鋌而走險，不搞建設，繼續倚賴惡性手段與中國競爭，這倒會是世界的不幸。

▲ 中國大國崛起，美國要守住她的一哥地位，這兩種力量是推動未來10年、20年兩國激烈競爭的主要因素。圖為中美高層上月進行的戰略對話。（新華社資料圖片）