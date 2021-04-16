維護金融穩定 保衞國家安全

金融安全是國家安全的重要組成部分，也是國家經濟平穩健康發展的基礎。中央政府曾多次指出，金融風險關乎國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現國家高質量發展必須跨越的重大關口，要加以防範和化解。中央政府亦將防範化解重大風險列為決勝全面建成小康社會的3大攻堅戰之一，並強調防控金融風險是打好防範化解重大風險攻堅戰的重點。

近年來，國家致力深化金融改革，推進金融業對外開放，並加快與國際資本市場接軌和深度融合。今年兩會期間通過的「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要指出，要着力提升金融領域的安全發展能力，實施金融安全戰略，包括完善跨境資本流動的管理框架，加強監管合作，以及提高風險防控和應對能力。

作為國家重要的國際金融中心和離岸市場，香港的金融發展應定位為服務國家的整體戰略，以及融入國家發展大局。香港的股票、債券及基金市場在過去一年面對多方面的挑戰下，不但保持平穩，而且取得了長足發展，說明本港具備穩健的規管架構和審慎的監管政策，有助確保金融體系的抗逆力和維持金融市場穩定。

加強監管力度 降業界系統性風險

面對新冠疫情、中美關係發展、環球經濟動盪等挑戰，證監會因應市況加強了監管力度，透過對持牌機構進行壓力測試，密切監督證監會認可的基金之資金流動性和贖回狀況等措施，深入了解它們的財務情況，以及降低業界的系統性風險。為了確保市場穩妥有序地運作，我們訂立了市場應變計劃，如發現潛在風險，便會採取應對行動，強化持牌機構承受市場風險的能力。

在宏觀層面，證監會制定了一套監察金融市場的框架及指標，透過每天密切監察市場交易活動，特別是市場上異常的交投活動及持倉，藉以識別潛在的系統性風險。為了保障市場基礎設施能夠抵禦極端的波動，我們已重點監督香港交易所的審慎風險管理，並與香港各家結算所保持緊密聯繫，確保它們所制定的保證金政策能夠適當地應付風險。為減輕極端市場波動所帶來的影響，我們亦正聯同香港交易所檢討其市場波動調節機制，包括熔斷機制和其他應急措施。

香港與內地的互聯互通機制多年來行之有效，證明了香港有能力發揮防火牆和緩衝區角色，有助國家管理跨境風險，以及抵禦國際市場在動盪和極端情形下大規模資金流動的影響。

與此同時，隨着愈來愈多內地股票和債券被納入全球主要指數，海外投資者需要運用多種對冲工具管理內地資產的相關風險。香港將繼續致力開發更多元化的風險管理工具，尤其是與內地資產表現掛鈎的衍生產品，以助減輕國際機構投資者在市場急劇波動時的恐慌性拋售，提升他們對投資內地資產的信心，進而為內地資本市場引入更多國際長期資金，控制跨境風險。

深化與中證監合作 護投資者權益

更加重要的是，香港與內地的金融監管機構多年來建立了緊密的監管和執法合作關係，為跨境資本監控奠定了重要的基礎，從而保障國家金融安全與穩定。我們一直以來不斷建立並深化與中國證券監督管理委員會的長期合作關係，雙方保持緊密溝通，並簽訂了多項跨境監管合作安排和執法諒解備忘錄，通過有效的市場監察和執法等手段，保障跨境資本的有序流動，並維護投資者的權益。

於國際層面，證監會透過行政總裁出任國際證監會組織理事會的主席，以及參與20國集團轄下的金融穩定委員會，積極促進可能影響本港的全球政策制定工作，反映香港作為領先國際金融中心的重要地位，以及在全球監管發展上發揮主導作用。

香港與國家的發展一直密不可分，維護國家安全既是香港的憲制責任，也是香港保持長期繁榮穩定的重要因素。因此，香港必須以「國家所需、香港所長」的精神，充分利用與國際市場聯繫，安全可控的離岸環境優勢，積極配合國家的戰略，為國家經濟安全作出貢獻。

▲ 香港必須以「國家所需、香港所長」的精神，充分利用金融優勢，積極配合國家的戰略，為國家經濟安全作出貢獻。（資料圖片）