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本地團隊帶領梅窩導賞 私人古迹大宅玩攝影藍曬

副刊版 2021/04/16

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早前復活節長假，不少港人蜂湧至離島本地遊，長洲、大澳等熱門地點均人山人海。反而梅窩卻仍然保持悠閒舒服的氣氛，人潮不致淪陷，反而更能好好享受郊遊樂。由非牟利團隊創立的梅窩+，更首次展開維期兩天的活動，為

...

欄名 : 本地遊

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