地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展 副刊版 2021/04/16 分享： 我們每日行經的行人路，其路面上的井蓋其實蘊含不少符號密碼，你又知道多少？由南豐集團策劃的「世界之約」，夥拍積極提高城市保育意識的長春社文化古蹟資源中心（CACHe）籌辦這次《井蓋展》，從中可解構香港城 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐 2021/04/13 香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 2021/04/10 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 2021/04/09 日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 2021/04/08 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 2021/03/30 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 可持續發展