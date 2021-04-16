地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展

我們每日行經的行人路，其路面上的井蓋其實蘊含不少符號密碼，你又知道多少？由南豐集團策劃的「世界之約」，夥拍積極提高城市保育意識的長春社文化古蹟資源中心（CACHe）籌辦這次《井蓋展》，從中可解構香港城

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