日前在社交媒體上，外國兩世代（1981年至1996年出生的千禧世代Millennials和1996年後出生Z世代）進行了一場口水戰。事緣有Z世代在TikTok嘲笑千禧世代沉迷哈利波特、愛穿貼身牛仔褲、髮型鍾情於側邊分界、動不動就用「笑到喊」的表情符號，原來這一切在Z世代眼中，已屬非常上一代、好老套、古董文物級別。然後，千禧世代深深不忿，反擊Z世代，特意晒緊身牛仔褲或側邊分界自拍大頭照宣戰，揚言要為它們「伸張正義」，又批評Z世代覺得「笑到喊」表情符號過時，是不懂甚麼叫幽默的表現。於是，兩世代都抵唔住頸，在社交平台上互嘲互片，辯論哪個世代的流行文化最酷。

我身為已不屬於這兩個世代的上古世紀人，遙距旁觀這場最無謂的口水戰，他們或許當局者迷（執迷個迷），不明白要去到拗誰個年代流行文化最cool，本身已是件非常不cool的事。其實，各人都有屬於自己的年代，它不僅是發生在某個社會、某個時段的流行文化，而是盛載着各人獨一無二的成長記憶和情感。例如，我的成長年代，沒有高科技，但有人情味，那就是烙印在我記憶中不能取締的部分，是很主觀的情感，根本毋須客觀的指標去證明某個年代特別好或酷。

關於這類年代問題，我的取態是：一、我們都是時間過客，各有各的年代；對於上一代，懂得尊重是基本，因為我們都有做上一代的一日（其實已經是）；對於下一代，亦毋須老把「一代不如一代」慨歎掛口邊，因為我們也曾年輕過；二、自己做回屬於自己年代的事最舒服，毋須強行扮年輕，明明是熟齡中女，就得大方承認，夾硬扮作無知小甜甜天真問人：「哎喲，點解嘅？」只會看得旁人雞皮疙瘩打冷震；三、時間最公平，雖說青春無敵，但亦無常，流逝快過閃電，當千禧世代和Z世代還在拗生拗死誰個年代最酷時，他們忘記了，Alpha（2010年後出生的人）世代已經來臨，還有甚麼好拗？﹗