Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶

觀塘西餐廳Angel & Devil推出燕窩及芒果下午茶，以矜貴燕窩及新鮮芒果入饌，價錢只需$278/兩位用（另加一），十分抵食。重點推介包括迷你黑松露鬆餅配法國凍鵝肝燕窩及芒果啫喱，濃郁芳香的黑松露

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