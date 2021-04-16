  • 22°C
香港時間 : 2021416日 (五) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶

副刊版 2021/04/16

分享：

位於灣仔的意大利餐廳Assaggio Trattoria Italiana，最近推出兩款全新下午茶，包括春「意」慢時光下午茶，以及外賣的惹味烤雞派對盒子，各具特色。

1. 惹味烤雞派對盒子（$428）

...

欄名 : 下午茶

最新專欄文章 更多

Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶
今日
Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶
去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗
2021/04/07
去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗
朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折
2021/04/07
朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折
香港W酒店推出最新松露下午茶
2021/03/12
香港W酒店推出最新松露下午茶
沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea
2021/03/12
沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea
飲食資訊 餐廳情報 餐廳 外賣 灣仔 觀塘 甜品 蛋糕

上一篇文章

Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶

下一篇文章

人生彩虹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？