Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶 副刊版 2021/04/16 分享： 位於灣仔的意大利餐廳Assaggio Trattoria Italiana，最近推出兩款全新下午茶，包括春「意」慢時光下午茶，以及外賣的惹味烤雞派對盒子，各具特色。 1. 惹味烤雞派對盒子（$428） 這 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 下午茶 最新專欄文章 更多 Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶 今日 Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 2021/04/07 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 2021/04/07 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 香港W酒店推出最新松露下午茶 2021/03/12 香港W酒店推出最新松露下午茶 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 2021/03/12 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 飲食資訊 餐廳情報 餐廳 外賣 灣仔 魚 觀塘 甜品 蛋糕 蛋