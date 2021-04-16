Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市

Sony網上發布會推出新一代Xperia手機系列，而最受注目的旗艦手機Xperia 1Ⅲ也正式登場。除了大幅升級相機硬件、全面5G化外，Sony更在其沿用了多項全球首創功能，包括首創雙遠攝焦距3鏡設計

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