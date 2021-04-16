Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 行政人員版 2021/04/16 分享： Sony網上發布會推出新一代Xperia手機系列，而最受注目的旗艦手機Xperia 1Ⅲ也正式登場。除了大幅升級相機硬件、全面5G化外，Sony更在其沿用了多項全球首創功能，包括首創雙遠攝焦距3鏡設計 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 今日 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 2021/04/15 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 2021/04/15 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 2021/04/14 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片 2021/04/14 Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 智能手機 5G 硬件 Sony 4K