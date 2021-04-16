TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 行政人員版 2021/04/16 分享： 智能手機廠商開始將目光瞄準了外觀形態變化較大的摺疊屏。TCL不但研發摺疊屏手機，更將捲軸屏結合起來，帶來名為Fold'n'Roll的折疊兼捲軸屏幕概念手機。 TCL宣布，Fold'n'Roll概念手機正 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 今日 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 2021/04/15 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 2021/04/15 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 2021/04/14 AWS診斷開發計劃 新階段擴資助範圍 Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片 2021/04/14 Intel稱調配產能 部分轉製車用芯片 商業 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 科技硬件 IT技術 智能手機 產品 設計