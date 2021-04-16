TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕

智能手機廠商開始將目光瞄準了外觀形態變化較大的摺疊屏。TCL不但研發摺疊屏手機，更將捲軸屏結合起來，帶來名為Fold'n'Roll的折疊兼捲軸屏幕概念手機。

TCL宣布，Fold'n'Roll概念手機正

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