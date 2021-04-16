擴打針群組促復常 防禦秋冬新疫情

新冠疫苗接種群組下周五起擴至16至29歲，成疫苗氣泡後，又一提升接種率的新猷。據港府消息人士對本報表示，希望盡速施打疫苗助社會經濟復常，而社區疫苗接種中心只會營運至9月底，是為了及早預防疫情可能於冬季再現。

不過，當局仍要加倍努力，尋求提供更多打針誘因，包括免檢疫出入境，令等候新一代針劑或尚有疑慮的市民改變心意。從爭取群體免疫的角度來看，及早容許青少年打針，也許是未來其中一個可行方向。

青年打針抗疫 配合疫苗氣泡

公務員事務局局長聶德權昨公布，擴大接種年齡組別至16歲以上，合資格者下周五起可預約，並將再加3間復必泰接種中心至24間；全部29間中心只會營運至9月底，其後只能到診所或普通科門診打科興，呼籲市民為己為人盡快規劃接種。

據消息人士披露，當局以9月為限，原因之一是新冠肺炎及流感均易於冬季爆發，令風險疊加，但不能同時施打兩款疫苗，故希望先打完前者：顧及接種中心處理力和疫苗供貨，最終定出為期7個月的接種路綫圖，希望社會明白，復常仰賴盡速接種兩款既有針劑。

港府公布疫苗氣泡以來，預約打針人數已明顯上升。青年人社交活躍，一旦染疫播毒風險高，現時新納入108萬人，可助他們更安全地與親友8人同枱吃飯，甚或稍後光顧酒吧，無論對抗疫，抑或提升接種率，皆是有利無害。

然而，除了個別如食肆員工、留學生有迫切需要接種，部分人始終對疫苗猶豫，覺得沒足夠誘因當即預約。他們或想等候明年可防變種毒株的新一代疫苗，又或仍憂慮疫苗副作用多過染疫風險，不一而足。

坊間普遍希望政府可公布打針後自由通關，但弔詭之處是兩者其實互為因果。除了歐盟友國之外，希臘下周一起另將容許5國人士憑打針或陰性檢測免檢疫入境，當中以色列、阿聯酋、英國和美國的整體接種率全屬環球前列，高香港數以倍計。

英國復常可期 希臘免檢入境

港府要多加講解宣傳，與內地和外國爭取豁免檢疫的進度，並請專家科學委員闡釋，甚麼情況下支持回港或來港後可完全免檢。

全港88%人口將可符資格打疫苗，但要爭取群體免疫、防止個人感染（最新初步確診包括一名中三學生），仍有需要進一步擴大資格，至少涵蓋青少年。輝瑞及BioNTech已向美國申請批准12至15歲人士接種復必泰，以色列兒科醫生協會日前亦撰文申明，針劑對小童有效安全，呼籲家長及家庭醫生在官方准許16歲以下使用後，安排接種。

英國爆疫之初可謂哀鴻遍野，惟去年12月8日為一名老婦施打全國首劑復必泰疫苗後，新確診翌月起已急速下降，從未曾反彈，英格蘭現時放眼最遲6月21日撤銷所有法定社交距離和營業限制。本港眼下撤限和打針時間表俱備，最終何時能復常，還看市民和港府怎能攜手善用每一劑供港疫苗。

責任編輯：陳靜芬