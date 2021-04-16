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為何廣告比稿應該收費？

行政人員版 04:00 2021/04/16

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最近有同事在網上談到免費比稿（free pitching）的問題。事緣有客戶找幾家公司做pitching，由於同事所屬公司堅持收費（pitch fee），結果沒有參與。參與了的廣告公司也白忙一場，因為客戶端的老闆看了各公司的提案後，決定自己做。

類似的事情久不久便發生，但仍有廣告公司樂意免費比稿。

我不敢譴責同行，雖然我經常強調要收pitch fee，但集團內仍有公司不收費。但我至少身體力行，經我接洽的pitch，我一定會收費，這也示範給同事看，合理的客戶是願意給pitch fee的。

我認為也難以要求行業團結，十多年前4As也協議會員做pitch要收費，結果還是因為各懷鬼胎，沒法實行。現在經濟不景，要同行堅持收費更困難。但廣告公司實在花太多資源於比稿，而且點子曝光後便不屬於自己，要求收一點「誠意金」也很合理。既然是合理的要求，也難以團結所有人，不如就從自己開始。

我相信只要同事們看到好處，便會肯堅持，也更能影響其他子公司甚至行家。事實上，我也看到堅持收費的子公司發展得更好，他們吸引更好的客戶，因為連少少的誠意金也不肯付，也未必是好客。他們做pitch的成功率更高，因為願意付費的客戶，本來就想用我們。他們也更能吸引人才，人才都希望加入堅持收pitch fee的公司。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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