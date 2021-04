視像診症成新趨勢？營養師轉戰網上平台

過去1年的抗疫生涯為大家的生活帶來多少轉變呢?由於疫情關係,不少人都減少外出,相信不少朋友已習慣網上的「生活」,就如處理工作、學習、購物、理財,以至醫療診斷。而註冊營養師劉嘉豪(Jim)亦因疫情關係,早已改變診症模式,採用混合視像及面診的方式與客戶會面,為客戶提供全天候的諮詢及跟進。

▲ 因疫情關係,Jim亦改變了診症模式,採用混合視像及面診的方式與客戶會面,為客戶提供全天候的諮詢及跟進。

疫情影響 小朋友客戶增加

「疫情改變了大家的生活模式,最明顯是過去一年有不少家長帶同小朋友向我們求助。」Jim解釋,由於疫情關係大家多了時間留在家中,身體可能出現能量過剩的情況。「其實本港學童的肥胖問題存在已久。由於營養過剩和體能活動較少,香港學童約5人就有1人存在肥胖或者過重問題,而受疫情影響,一眾學校改為網上授課,小朋友出現能量過剩的情況便更為嚴重。」

Jim補充指,有研究發現小朋友在家學習期間,平均每天會多吃一餐,繼而引起能量反差,令體重以倍數上升。因此,他會建議家長們先從飲食入手,例如防止小朋友接觸過多零食;然後再透過一些運動卡通片,鼓勵小朋友多做運動,助他們提升代謝率並燃燒更多脂肪。

網上診症 提升工作彈性

疫情的突襲,不只令Jim處理的客戶問題有所改變,就連診症方式亦出現變化。「以往我們都是採用面診方式為客戶診症,但由於疫情開始至今有很多客戶都需要在家工作或居家抗疫,所以我很多時會利用視像會議軟件與他們見面或覆診。」問及以視像方式診症可有不便之處時,Jim直言以視像方式診症不只時間安排上更具彈性,而且只要有合適的器材配合,其效果與面診的分別不大。

最強拍檔 工作玩樂皆宜

原以為Jim口中的器材乃十分繁瑣,不便攜帶,但他所指的原來是其手提電腦HP Elite Dragonfly G2。Jim表示,受疫情影響,日常與電腦相處的時間變得更長,所以在選擇「工作拍擋」時亦更為講究,而HP Elite Dragonfly G2起始重量少於1kg,並獲嶄新 Intel® Evo™ vPro® 平台認證,配備第11代Intel® Core™ vPro™處理器及搭載Intel® Iris® Xe顯示晶片,效能強勁,更支援多工作業,Jim工作時自然更有效率。

▲ HP Elite Dragonfly G2獲嶄新 Intel® Evo™ vPro® 平台認證,效能強勁並支援多工作業,助Jim提升工作效率。

另外,由於視像診症與面診一樣,不時需要向客戶展示一些道具加以說明,所以Jim十分注重電腦的影音和網絡功能,確保進行視像會議時對話內容清晰無間斷。

而HP Elite Dragonfly G2的3個麥克風除支援360°全方位收音範圍和內置 HP Dynamic Audio 升級降噪技術,能夠提升通話質素外,更設有HP Sure Shutter一鍵物理開關鏡頭,毋須擔心駭客入侵,洩露私隱。加上該筆電支援Wi-Fi 6 無線網絡,以及備有可360°旋轉觸控屏幕,能隨時轉換成平板等多種模式使用,無論工作或閒時玩樂亦更得心應手。

▲ 由於經常會與客戶進行視像會面,所以筆電的影音表現與連線效能對Jim十分重要。

▲ 電腦設有HP Sure Shutter一鍵物理開關鏡頭,令Jim不用擔心駭客入侵。

分享資訊 健康飲食融入生活

面對需要協助的客戶不斷增加,問及Jim閒時如何紓緩壓力,他笑言仍與工作相關——鑽研健康菜色。「很多朋友覺得要控制飲食,即是要減少進食份量,或改變烹調方法,如以清水灼熟、清蒸等無甚味道的方式煮食,但其實想食得健康還有很多選擇。」他透露,日常會在放工後嘗試研究一些健康的新菜式,「例如最近我便嘗試做了一款全素的奶凍,其味道跟平常的奶凍十分相似。」

▲ Jim日常除會嘗試研究一些健康的新菜式,更會在社交媒體分享健康飲食資訊。

Jim指出,營養師有一金句——You are what you eat,「我們的飲食習慣會反映在身體上,所以想有健康的身體,先要有健康的飲食,而我有空時亦會在社交媒體上分享健康飲食心得。」

客戶受落 拓展線上診症服務

工作模式的轉變為Jim帶來不少便利,問及疫情過程會往回復以往的工作模式,如以面診代替視像診症時,Jim透露將因應實際情況,混合兩者使用。「雖然與客戶首次見面時,我們傾向採用面診方式進行,以便彼此能有更清晰的溝通,但隨着視像會議的使用愈趨頻繁,我們發現過程與面診沒有太大分別。」

Jim舉例表示,他有一位患有糖尿病的客戶,由疫情開始轉以視像會議方式進行覆診,而期間的診療成效理想,尤其在血糖控制方面與面診沒有太大的分別。「所以將來我們會繼續提供線上應診方式,為客戶提供更具彈性的選擇。」

