疫苗接種普及後 生活可復常？

疫苗目前被不少人視為抗疫的救命草，惟接種後出現副作用、甚至死亡的消息不斷傳出，部分國家已不敢輕舉妄動，加上全球仍未就認可疫苗達成共識，意味即使接種了疫苗，也不代表能世界通行。

這不禁令人疑惑，生活重回正軌的日子，是近還是遠？

安全疑慮 拖慢接種進度

截至4月12日，全球超過8億人接種最少一劑新冠肺炎疫苗，約4.5億人已完成所有劑量接種，分別佔全球人口約5.76%及2.26%。接種疫苗人數愈來愈多，但另一邊廂，各款新冠疫苗在全球出現懷疑接種後死亡或產生嚴重副作用的個案，雖然沒證據顯示與疫苗有關，但已引起市民恐慌，不少人因為安全疑慮，不願意接種疫苗。

另外，部分人認為，新冠病毒不斷變種，而接種疫苗並非永久免疫，可以待有需要時才接種，確保疫苗最新和最好。而在歐洲，阿斯利康疫苗因被指效力研究數據不足，多國限制疫苗的接種年齡，導致部分國家的接種率較低，有衞生專家擔心，此情況將進一步拖慢歐洲各國的疫苗接種進度。

不同疫苗品牌效力 各國認可不一

事實上，自疫苗成功研發，各國已計劃在疫苗接種率達到一定水平後，重新開放跨境旅遊，包括與其他國家建設「旅遊氣泡」，允許已接種疫苗的居民進入對方境內時，毋須接受隔離，以及向已接種疫苗者簽發「疫苗護照」，方便他們外遊。

但問題在於目前各國疫情差異大，對不同疫苗品牌與效力認可不一，即使有「疫苗護照」也不代表可以在全球暢通無阻。舉例，歐盟提議推出的「數碼綠色證書」，只自動認可歐盟監管機構批准使用的4種疫苗，其他疫苗則由各國自行決定，意味若接種了非官方承認的疫苗，仍有機會無法入境歐盟部分成員國。

病毒屢變種 削疫苗保護力

未打疫苗不可外遊，接種了亦不代表百分百安全。有本港醫學專家指出，雖然前期動物實驗顯示，科興、復必泰及阿斯利康疫苗均能防止接種者出現有病徵感染或嚴重併發症，卻未必能阻止無症狀感染，故仍然有機會感染他人。歐洲疾病預防及控制中心亦指出，暫未有足夠資料說明，接種疫苗或染疫後康復的免疫力可持續多久。

早前，內地一名醫護人員在接種兩劑疫苗的一個月後受感染，有專家解釋，疫苗雖可催生抗體，但未必有效防止呼吸道感染，亦有可能是該醫護屬於疫苗不反應者，或是打了兩針疫苗仍未能產生足夠抗體，需要補第三針。由此可見，接種疫苗並不代表必然免疫。

再者，世界各地相繼出現變種病毒，削弱疫苗的保護力。早前美國哈佛大學和麻省理工的研究團隊發現，美國輝瑞和莫德納兩款疫苗產生的中和抗體，對部分變種病毒株的中和效果欠佳；而一種名為「B.1.525型尼日利亞變異毒株」的變種病毒，由於變異性強，現有的疫苗均對其無效。

料銀髮族先出遊 注意爆疫風險

話雖如此，為了盡快令經濟復甦，多國仍將重啟旅遊業視為首要任務。那麼首批出發旅遊的會是哪一個群組？自疫情爆發以來，長者被指是染疫的高危一族，故不少地方都將長者列為疫苗的優先接種組別，由此推斷，如各地邊境檢疫措施放寬，首先迎來的可能是一批銀髮旅客。

以美國為例，該國在去年12月中展開疫苗接種計劃，長者是繼醫護後優先接種的組別。一間美國旅遊中介公司在今年1月訪問了1,200人，其中56歲以上的受訪者中，89%表示已準備在2021年旅遊，當中82%在接種疫苗後便會出發。

其中一個受美國長者歡迎的選擇是郵輪旅遊。有提供豪華郵輪服務的公司表示，自今年1月起，70%的預訂查詢均來自65歲以上的客人，大多查詢從6月開始的行程。但值得留意的是，在去年新冠肺炎爆發初期，多艘郵輪爆發大規模感染，過去亦有傳染病學專家指出，病毒容易在郵輪的密閉式環境滋長，加上大量人群長時間在一個狹小的空間一起生活，共用飲食、梳洗、洗手間等設施，令病毒更容易傳播。

雖然多間外國郵輪公司均要求所有乘客提供疫苗接種證明書才可上船，但正如上文提到，疫苗並非萬能，而長者本身的感染風險較大，一旦船上有人確診，長者很大機會首當其衝受感染，重蹈滯留海上的覆轍，甚至會危及性命。

隨着疫苗面世，大眾十分渴望恢復正常生活，甚至到外地旅行「充電」。不過，雖然疫苗有一定保護率，但病毒變種會削弱疫苗功效，市民即使已接種疫苗，亦應衡量自身的健康狀況，並在旅行途中保持良好的衞生習慣，以及維持社交距離。

同時，隨着疫苗接種率上升，政府考慮放寬防疫限制時，仍需繼續為公共衞生把關，免為短暫復甦，浪費抗疫前功。

▲ 雖然新冠疫苗有一定保護率，但病毒變種會削弱疫苗功效。（資料圖片）