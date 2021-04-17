地球「發燒」多年 減排勿歎慢板

今年4月22日地球日的主題是「修復我們的地球」（Restore Our Earth）。對持續發燒的地球先生來說，中美兩大溫室氣體排放國若無法「修復關係」、協力對抗全球氣候變化，說甚麼也都只是空話。也因此，美國總統氣候問題特使克里本月14至17日到訪上海，就氣候合作交換意見，備受國際社會關注。

當然，氣候已非單純的環境挑戰，還是大國能源外交的博弈工具；對中國政府而言，更是突破西方國家圍堵的籌碼。

溫室氣體 消散需達百年

回歸氣候議題。截至2020年底，排放全球65%以上溫室氣體的110多個國家，相繼承諾在2050年前後達致碳中和，意謂屆時減排量將會高於排出。這固然值得鼓舞，但這張長達30年的氣候期票最終能否兌現，仍待觀察。再說，溫室氣體效應並非「熄爐收火」，無法一下子為地球降溫；它更像燜燒煲，因為積年累月排出來的溫室氣體，將持續為地球「保溫」，要耗上數十甚至上百年，才能慢慢消散。

現實是，2020年的高溫已打破歷年紀錄，升溫2℃的關口幾乎是守不住了，現在惟有寄望不要衝破3℃。

自1995年起，聯合國每年為對應氣候變化召開大會，25次會議下來，大氣中的溫室氣體平均濃度有增無減，代表人類一直為發燒中的地球蓋上厚厚的被子，也反映出這類國際會議並未帶來積極作用。如此並非說地球先生無藥可救，反而在過去1年，迎來一絲轉機。

無論是真心抑或假意，中國政府去年9月宣布，在2060年或更早達致碳中和，促使日本和南韓等鄰近國家提出碳中和承諾；加上美國總統拜登重返巴黎氣候協定，世人自期望產生骨牌效應，把一直不願意積極面對氣候問題的排放大國，如俄羅斯、澳洲、沙地阿拉伯、巴西等拉進來，無法置身事外。

政治上打開缺口，亦要技術到位、經濟可行。近幾年，可再生能源技術成熟，價格直迫甚至低於化石燃料。商人的嗅覺最靈敏，看到節能減排勢不可擋，訂定的碳中和目標，比很多國家都來得進取，同時帶動更多綠色投資機會。從電動車龍頭Tesla的市值飊升，甚至超越豐田這個老牌子，可見一斑。

年輕人未來將承擔大人氣候不作為的苦果，他們也為自己大聲疾呼了。瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）、英國的「反抗滅絕」、美國的「日出運動」等氣候運動此起彼落，以道德力量促使各地政府正視氣候挑戰。

在新冠疫情下，絕大部分國家經濟下滑，但同時深刻體認到，若再對氣候危機坐視不理，他日要付出的代價更是難以承擔，於是不少國家都推出綠色新政，在經濟復甦上不忘遏止氣候變化。

碳定價機制 透過市場力量減排

以上種種，都可以說成事後孔明。若要驅動減排的引擎，普遍認為應該透過市場力量「威迫利誘」，衍生出「碳價」等市場機制。全球已有超過60個碳定價機制，藉着徵收碳稅或碳排放交易進行，要多排溫室氣體的國家或大企業承擔財政後果，因而達至減排效果。

世界銀行指出，要緊貼巴黎氣候協定的減排目標，2020年碳價至少要提高到40至80美元；然而，國際間每公噸碳價差天共地，由最高的100多美元，到少於1美元都有，平均在幾美元上下，又怎能發揮作用？所以說，碳價能否大幅提升，將是評估年底第26輪氣候大會成效的重要指標。

氣候談判歷經20多個寒暑，代表地球先生已發燒多年。大家都不會樂見「明日之後」般的氣候災劫，但發燒太久會「燒壞腦」的，世人別歎慢板了。

▲ 積年累月排出來的溫室氣體，將持續為地球「保溫」，要耗上數十甚至上百年，才能慢慢消散。（法新社資料圖片）