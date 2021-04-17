打疫苗達群體免疫 重拾經濟發展

香港由2020年1月23日首宗新冠肺炎確診開始，經歷漫長的1年，由對此病毒一無所知，到出現死亡病例，人心惶惶，市民四處張羅口罩，到之後本港有心人士透過政府補貼，投資設立口罩廠，生產有信心保證的口罩，供應本地所需。

防疫措施礙經濟 失業率高見7.2%

然而，由於政府推出各種防疫措施，經濟大受影響，失業率高見7.2%（2020年12月至2021年2月），旅遊區大量店舖關門，疫情彷彿看不到終點。等了足足1年，今年2月中，期待已久的新冠疫苗終於到港。近日部分市民對新冠疫苗持觀望態度，由害怕染病變成害怕接種疫苗，似乎忘記了過去1年所經歷的痛苦。

筆者在過去1年和所有讀者一樣，盡量減少人與人的接觸，每天小心處理衣服，長期佩戴口罩，觸碰到其他東西之後必定洗手或消毒雙手。盡管做足防疫措施，每到公眾地方，乘搭公共交通工具或出外用餐時，都好像是一次「生死抉擇」，心理壓力非常大，怕自己染病連累家人，終身後悔。

後來筆者在今年3月接種了第一劑新冠疫苗，發覺心情輕鬆了，壓力也大減。雖然筆者日常仍然會做足防疫措施，但那種無形的壓力的確有所減退，這是1年來的首次。上周六注射第二劑疫苗後，筆者更希望能盡快出國旅行。

科技領域總是日新月異，先有方便遙距辦公、上課的網上系統被大量應用，後來又出現自動化系統，減少人手接觸；政府更進一步推出應用程式記錄行程，提示感染風險等；在不久的將來，甚至可能出現電子疫苗護照。

電子疫苗護照這個新概念的出現，引起了歧視沒有接種疫苗人士的爭議。其實有疫苗接種或已接受檢測才能入境，免除隔離，對旅客和當地人民而言，是一種合理的保護措施，其道理等於有佩戴口罩才能到公眾場所。試問大家會希望接待沒有接種疫苗或沒有接受檢測的旅客，免隔離來港旅遊嗎？

多國陸續推行 電子疫苗護照

在大家還在思前想後的時候，其實很多國家已經推出電子疫苗護照。除先行者以色列外，歐洲國家如丹麥、瑞典等已經率先推行，希臘和葡萄牙也會在5月推出；荷蘭公共衞生機構正進行一項先導實驗，批准187人到希臘小島度假，研究跨國旅行的風險；連東歐國家如愛沙尼亞、羅馬利亞、波蘭、克羅地亞等，都已經在疫苗護照方面行出第一步。

事態發展的速度往往超越人類所想，我們對於新事物接受程度和反應時間，也應隨之加快。將來或許還有更多新事物出現，只要認清新事物的本質和目的，其實不需擁有專業知識也可以理解。本港雖然已經全面展開疫苗接種工作，但疫情還是確確實實的存在，並未完全消退。香港市民接種疫苗，達致群體免疫，實是令香港回復正軌的重要一步，而唯一目的就是讓香港能重拾經濟發展，以及讓市民恢復正常生活。

▲ 香港市民接種疫苗，達致群體免疫，實是令香港回復正軌的重要一步，而唯一目的就是讓香港能重拾經濟發展，以及讓市民恢復正常生活。（資料圖片）