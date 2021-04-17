石硤尾建築散步 時光定格大坑西邨 副刊版 2021/04/17 分享： 港式公屋有一套自家的建築語言，從開放式的縱深走廊，到空氣對流的窗口，綫條簡單俐落，設計上都貼合現代主義的實用精神。在去年11月的施政報告中，宣布了石硤尾大坑西邨的重建方案，意味着這條香港獨一無二的私營 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 黃金海岸商場響應「世界地球日」 舉行Earth Day市集共度綠色周末 今日 黃金海岸商場響應「世界地球日」 舉行Earth Day市集共度綠色周末 本地團隊帶領梅窩導賞 私人古迹大宅玩攝影藍曬 2021/04/16 本地團隊帶領梅窩導賞 私人古迹大宅玩攝影藍曬 地道美食串連新舊文化 重新發現南區 2021/04/10 地道美食串連新舊文化 重新發現南區 荃灣廣場綠藝空中花園 20米打卡牆觀賞熱帶植物 2021/04/09 荃灣廣場綠藝空中花園 20米打卡牆觀賞熱帶植物 深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史 2021/03/27 深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史 石硤尾 過渡性房屋 宗教 施政報告