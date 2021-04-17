石硤尾建築散步 時光定格大坑西邨

港式公屋有一套自家的建築語言，從開放式的縱深走廊，到空氣對流的窗口，綫條簡單俐落，設計上都貼合現代主義的實用精神。在去年11月的施政報告中，宣布了石硤尾大坑西邨的重建方案，意味着這條香港獨一無二的私營

...