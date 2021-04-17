御海灣II各戶型價單分析 置業家居 2021/04/17 分享： 1房最細299呎起 望樓景為主 御海灣II首批單位有44個1房，實用面積由299至343平方呎，定價$727.95萬至$881.39萬，呎價$24,288至$26,129，60天付款辦法最高折扣22%， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 今日 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 御海灣II全面睇 今日 御海灣II全面睇 最新專欄文章 更多 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 今日 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 御海灣II全面睇 今日 御海灣II全面睇 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 2021/04/10 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 2021/04/10 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 2021/04/10 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 御海灣 一手市場