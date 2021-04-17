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御海灣II各戶型價單分析

置業家居 2021/04/17

分享：

1房最細299呎起 望樓景為主

御海灣II首批單位有44個1房，實用面積由299至343平方呎，定價$727.95萬至$881.39萬，呎價$24,288至$26,129，60天付款辦法最高折扣22%，

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欄名 : 封面故事

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