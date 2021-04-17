御海灣II全面睇 置業家居 2021/04/17 分享： 新地旗下屯門御海灣II坐落海皇路23號，屬於第1座住宅大樓，提供406伙，實用面積介乎255至731平方呎，戶型由開放式至3房。項目預計關鍵日期為2021年6月30日，即樓花期不足3個月。 標準單位共涉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 今日 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 御海灣II各戶型價單分析 今日 御海灣II各戶型價單分析 最新專欄文章 更多 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 今日 屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 御海灣II各戶型價單分析 今日 御海灣II各戶型價單分析 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 2021/04/10 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 2021/04/10 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 2021/04/10 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 御海灣 一手市場