新地旗下屯門御海灣II坐落海皇路23號，屬於第1座住宅大樓，提供406伙，實用面積介乎255至731平方呎，戶型由開放式至3房。項目預計關鍵日期為2021年6月30日，即樓花期不足3個月。

標準單位共涉

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