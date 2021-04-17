屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起

近日樓市大旺，無論二手或新盤市場均鬧哄哄，其中屯門區更掀起新盤、二手戰，二手市場屢創新高之際，屯門御海灣II亦乘勢突擊市場，率先開價，1房最平折實$567.8萬起。

近日屯門區二手市場錄不少新高成交，鄰

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