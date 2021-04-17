屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起 置業家居 2021/04/17 分享： 近日樓市大旺，無論二手或新盤市場均鬧哄哄，其中屯門區更掀起新盤、二手戰，二手市場屢創新高之際，屯門御海灣II亦乘勢突擊市場，率先開價，1房最平折實$567.8萬起。 近日屯門區二手市場錄不少新高成交，鄰 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 御海灣II各戶型價單分析 今日 御海灣II各戶型價單分析 御海灣II全面睇 今日 御海灣II全面睇 最新專欄文章 更多 御海灣II全面睇 今日 御海灣II全面睇 御海灣II各戶型價單分析 今日 御海灣II各戶型價單分析 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 2021/04/10 沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 2021/04/10 富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 2021/04/10 沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起 二手市場 一手市場 屯門區 御海灣