  • 23°C
香港時間 : 2021417日 (六) 01:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屯門二手破頂潮 御海灣II乘勢出擊 折實價$567.8萬起

置業家居 2021/04/17

分享：

近日樓市大旺，無論二手或新盤市場均鬧哄哄，其中屯門區更掀起新盤、二手戰，二手市場屢創新高之際，屯門御海灣II亦乘勢突擊市場，率先開價，1房最平折實$567.8萬起。

近日屯門區二手市場錄不少新高成交，鄰

...

欄名 : 封面故事

相關文章

御海灣II各戶型價單分析
今日
御海灣II各戶型價單分析
御海灣II全面睇
今日
御海灣II全面睇

最新專欄文章 更多

御海灣II全面睇
今日
御海灣II全面睇
御海灣II各戶型價單分析
今日
御海灣II各戶型價單分析
沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標
2021/04/10
沙田大單位有價有市 瓏珀山瞄準換樓客 首推40伙招標
富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬
2021/04/10
富豪花園淨3房一律560呎 成交呎價約$1.3萬
沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起
2021/04/10
沙田第一城附露台3房受歡迎 入場價$1,200萬起
二手市場 一手市場 屯門區 御海灣

下一篇文章

御海灣II各戶型價單分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？