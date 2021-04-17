香港仔及鴨脷洲 晉環已上樓書 最細面積289呎 置業家居 2021/04/17 分享： 路勁、平安不動產及港鐵旗下黃竹坑站港島南岸第1期晉環最快下周開放示範單位及開價，料5月初開售。 路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環首批將不少於160伙，價錢參考南區豪宅成交價，強調會以市價推售； ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 今日 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 今日 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 今日 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場 2021/04/10 4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 2021/04/02 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 豪宅 晉環 一手市場