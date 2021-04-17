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鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售

置業家居 2021/04/17

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港島南區即將爆發新盤戰，恒地鴨脷洲大街71號新盤正式命名為逸南（The Upper South），提供138伙，主打開放式，最快5月推售。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南共提供

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欄名 : 新盤速遞

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