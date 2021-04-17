鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 置業家居 2021/04/17 分享： 港島南區即將爆發新盤戰，恒地鴨脷洲大街71號新盤正式命名為逸南（The Upper South），提供138伙，主打開放式，最快5月推售。 恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南共提供 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 今日 錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 今日 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 香港仔及鴨脷洲 晉環已上樓書 最細面積289呎 今日 香港仔及鴨脷洲 晉環已上樓書 最細面積289呎 4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場 2021/04/10 4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 2021/04/02 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 逸南 一手市場